Burgdorf

„Klimaschutz als kommunale Aufgaben“ – so hatten die Grünen im Herbst einen Antrag überschrieben, in dem sie unter anderem neben dem Einsatz von Elektroautos in der städtischen Flotte und der Sanierung kommunaler Gebäude unter energetischen Aspekten auch den Verzicht der fossilen Brennstoffe Kohle, Erdöl und Erdgas in künftigen Baugebieten fordern. Nun zog Simone Heller den Antrag ihrer Fraktion in der Ratssitzung zurück und bezeichnete einen zuvor im nichtöffentlichen Verwaltungsausschuss beschlossenen Kompromiss als „Verwässerung“.

„Für uns geht es heute um einen Grundsatzbeschluss, auch für klimaneutrale Baugebiete“, sagte sie am Donnerstagabend. Deshalb gehe es darum, die Nutzung fossiler Brennstoffe – und damit auch Erdgas – auszuschließen. An diesem Punkt halte sie weiterhin fest, obwohl sie zwei Tage zuvor auch für den Kompromiss gestimmt habe. Dieser lautet: „Alle zukünftigen Baugebiete sollen weitestgehend klimaneutral ausgestattet werden. Die Nutzung fossiler Brennstoffe ist möglichst auszuschließen.“ Im Rückblick sei ihre Zustimmung ein Fehler gewesen, sagte Heller. „Aber ich wollte nicht gegen meinen eigenen Antrag stimmen“, begründete sie ihr positives Votum und warb nun bei den anderen Fraktionen darum, den Ursprungsantrag zu beschließen.

Diskussion um die künftige Nutzung von Erdgas

Lediglich die Sozialdemokraten folgten diesem Wunsch: „Aus unserer Sicht sollte es keine neue Siedlung mit fossilen Brennstoffen geben“, sagte Fraktionschef Gerald Hinz und bezeichnete die Möglichkeiten des Rates, Einfluss auf den Klimaschutz zu nehmen, als begrenzt. Deshalb sei die Forderung im ursprünglichen Antrag richtig. „Klimaschutz ist eine der wichtigsten Aufgaben für den Rat“, sagte auch Oliver Sieke für die CDU, aber: „Wir können das Erdgas nicht ignorieren.“ Deshalb hätten sich die Fraktionen auf die konsensfähige Formulierung verständigt, die alle mittragen könnten.

Volkhard Kaever (WGS) und Rüdiger Nijenhof (Freie Burgdorfer) sprachen sich gegen Verbote auf, vielmehr müsse die Stadt die Bauwilligen mit Anreizen überzeugen. „Allein beim Baugebiet am Hornweg in Schillerslage zeigt sich, dass der Verzicht auf Erdgas schwierig ist“, sagte Nijenhof mit Blick auf bereits vorhandene Erdgasleitungen. Er plädiere eher für eine finanzielle Förderung für all jene, die freiwillig auf erneuerbare Energien setzten. „Wollen wir wirklich an der Stelle das Steuergeld für Subventionen verschwenden“, hielt Hartmut Braun (Grüne) dagegen, der ebenso wie Detlev Knauer seiner Fraktionskollegin Heller den Rücken stärkte: „Manches lässt sich nur mit einem Verbot regeln“, sagte Knauer und verwies auf das FCKW in Kühlschränken, das nur dank einer klaren Regel inzwischen Vergangenheit sei.

CDU/FDP-Gruppe bringt Kompromiss als neuen Antrag ein

Björn Sund (SPD) nutzte die Diskussion, um die von Michael Fleischmann (Linke) formulierte Kritik zu entkräften: „Sicherlich sind die Investitionskosten bei klimaneutralen Gebäuden höher, aber die Verbrauchskosten steigen eben nicht so, wie es beim Einsatz beispielsweise von Erdgas der Fall ist“, sagte er. Deshalb sei der Verzicht auf fossile Brennstoffe durchaus auch unter sozialem Aspekt zu betrachten – und die Zustimmung zu dem Grünen-Antrag notwendig. Weil sich allerdings keine Mehrheit abzeichnete, zog Heller ihren Antrag zurück – damit entfiel auch die Abstimmung über den Kompromissvorschlag. „Wir haben so lange darum gerungen, deshalb bringen wir diesen als gemeinsamen Antrag der CDU-FDP-Gruppe neu in die Beratung ein“, kündigte Mirco Zschoch (CDU) nach einer Sitzungspause an und lud WGS und Freie Burgdorfer zur Mitarbeit ein.

Von Antje Bismark