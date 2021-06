Burgdorf

Die Christdemokraten schicken 38 Mitglieder in die Kommunalwahlen am 12. September. Alle  Kandidatinnen und Kandidaten seien einstimmig nominiert worden, wobei es keine Gegenkandidaturen um die Plätze auf den Listen gegeben habe, berichtet Stadtverbandsvorsitzender Oliver Sieke. Auch das Wahlprogramm habe nach kurzer Diskussion die ungeteilte Zustimmung der Mitglieder bekommen. „Auf diese Harmonie war ich nach den Querelen der vergangenen Wochen gar nicht vorbereitet“, erklärt er.

Erarbeitet wurden die Listen für die Ortsratswahlen laut Sieke mit den Spitzenkandidaten und amtierenden Ortsbürgermeistern Cord Reißer (Schillerslage) und Andreas Meyer (Otze) sowie Kathrin Thies, Spitzenkandidatin für den Ortsrat Ramlingen-Ehlershausen. Den Listenvorschlag für den Stadtrat habe der Vorstand in Zusammenarbeit mit den Ortsteilen und der Kernstadt ausgearbeitet, berichtet Sieke.

Herausgekommen sei ein ausgewogener Listenvorschlag, der nicht nur die unterschiedlichen Wünsche des Vorstands und der Spitzenkandidaten berücksichtige, sondern auch Vorgaben des Kreisverbands wie gleichmäßige Beteiligung von Kernstadt und Ortsteilen, Qualifikation, Quorum und Altersstruktur, betont der CDU-Chef. Für den Rat kandidieren zwar nur sieben Frauen auf der 30 Namen umfassenden Liste, vier von ihnen stehen jedoch auf den ersten acht Plätzen.

Die CDU-Kandidaten für den Rat der Stadt

Spitzenkandidat für den Rat ist der erfahrene Ratsherr und aktuelle Fraktionschef Klaus Köneke. Auf Platz zwei haben die Mitglieder Beate Neitzel gewählt. Auf Listenplatz drei steht Stadtverbandschef Sieke. Das sind die übrigen Kandidaten in der Reihenfolge ihrer Listenplätze: Gurbet Birgin, Robert Apel, Tanja Kicza, Joachim Höfner, Ariane Thieleking, Cord-Heinrich Schweer, Thomas Wortmann, Klaus Wickboldt, Joachim Dreesmann, Thies Köneke, Dirk Dummer, Christoph Konerding, Lorenz-Oliver Sieke, Uta Schmauck, Jürgen Waldeck, René Schwippert, Fabian Demuth, Katrin Thies, Henning Plaß, Petra Röhrlich, Falko Reißer, Andreas Marx, Markus Kadatz, Thomas Lattner, Matthias Vollgold, Gunther Meyer-Baron und Jörg Neitzel.

Liste für Otzer Ortsrat

Vier Männer und zwei Frauen wollen für die CDU in den Ortsrat Otze einziehen: Andreas Meyer, Corina Höfner, Gustav-Adolf Buchholz, Fabian Demuth, Carsten Schmuck und Silke Lippert.

Liste für Schillerslager Ortsrat

Auch in Schillerslage kandidieren zwei Frauen. So sieht die Liste aus: Cord Reißer, Carolin Wietfeldt, Greta Reupke, Joachim Dreesmann und Hans-Jürgen Warmbold.

Liste für Ortsrat Ramlingen-Ehlershausen

Katrin Thies ist die einzige Frau auf der CDU-Liste in Ramlingen-Ehlershausen. Dafür steht sie aber auf Platz eins, es folgen Gunther Meyer-Baron, Matthias Vollgold, Oliver Sieke und Robert Apel.

Eckpunkte des Wahlprogramms

„Die Leitplanken für unser Wahlprogramm sind ebenfalls einstimmig beschlossen worden“, berichtet Sieke. Zentrale Themen sind demnach Stadt- und Verkehrsentwicklung, Klima- und Umweltschutz, Kinderbetreuung und Soziales. „Wir müssen Möglichkeiten schaffen, dass Menschen mit Migrationshintergrund und Handicaps stärker in die Stadtgesellschaft integriert werden“, erläutert Beate Neitzel eine Aufgabe im Themenfeld Soziales. „Es soll auch endlich ein Integrationskonzept verabschiedet werden, was in der laufenden Wahlperiode nicht möglich war.“

Die CDU will sich zudem dafür stark machen, dass „wir den Menschen, die in Burgdorf bauen wollen, Grundstücke anbieten können“, sagt Sieke. Deshalb komme Burgdorf wohl nicht um die Ausweisung weiterer Flächen für Wohnhäuser herum. Zentrales Thema sei für ihn der Klimaschutz, den er auch als eine kommunale Aufgabe verstehe, erläutert der CDU-Chef. „Ich finde es unerträglich, dass sich Burgdorf bislang kein Bekenntnis zum Klimaschutz abringen konnte.“ Sieke hofft, dass jetzt der Antrag, den Grüne, SPD, CDU und FDP gemeinsam aufgesetzt haben, so schnell wie möglich im Rat verabschiedet wird.

