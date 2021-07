Burgdorf

„Wir hoffen, dass es für zwei Mandate reicht. 2016 sind wir haarscharf an einem dritten Sitz vorbeigeschrammt“, gibt sich Ratsherr Michael Fleischmann (Die Linke) optimistisch. Er sitzt als Einzelkämpfer im höchsten Beschlussorgan der Stadt Burgdorf und hat ein Mandat in der Regionsversammlung inne. Seine Partei hat jetzt ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl im Herbst beisammen.

Außer Fleischmann bewerben sich weitere vier Frauen und fünf Männer im Alter von 25 bis 69 Jahren aus der Kernstadt sowie Ehlershausen, Heeßel, Hülptingsen und Otze um ein Ratsmandat. Fleischmann führt die Liste an. Auf ihn folgen der 55 Jahre alte Pädagoge Jörgen Wendt, die Schneidermeisterin Zora Jüngst (23) und die Kindertagespflegekraft Hilke Oesterling (39). Wendt und Oesterling gehören nicht der Partei Die Linke an. Sie sind parteilos.

Der bekannteste Name auf der Liste der Linken ist freilich der beliebte Liedermacher, Musikgeragoge und Straßenmusikfest-Organisator Daniel Fernholz aus Ehlershausen. Auch der Rohstoff- und Recyclingunternehmer Gerd Bohne aus Hülptingsen, der mittlerweile Romane verfasst, dürfte einem größeren Kreis in der Stadt bekannt sein. Fernholz tritt auf Platz neun an, Bohne auf dem letzten Platz. Weitere Mitstreiter Fleischmanns sind Sebastian Brandes, Max-Philip Schulz, Jenny Masur und Martina Sweeny.

Linke will mehr Sozialwohnungen und Luftfilter in Schulen

Elf eng bedruckte Seiten lang ist das Kommunalwahlprogramm der Linken. Die Partei tritt ein für den Bau von mehr Sozialwohnungen und fordert einen ehrenamtlich bestellten Compliance-Beauftragten zur Überwachung der Baukosten für den millionenschweren IGS-Neubau. Die Linke will, dass die Stadt Trinkwasserschutzzonen um das Wasserwerk einrichtet. Den Kiessee an der Immenser Straße wollen die Linken ab 2023, wenn dort der Sandabbau endet, als öffentlichen Badesee erschlossen sehen.

Weitere Forderungen sind der Einsatz von Luftfilteranlagen und Fensterventilatoren in Schulen, um das Corona-Infektionsrisiko zu senken. Und schließlich wünscht sich Die Linke einen großflächigen Ausbau bodengestützter Fotovoltaikanlagen auf Brachflächen. Bürgergenossenschaften sollen diese Anlagen betreiben.

Von Joachim Dege