Bürger und Stadtplaner haben der Burgdorfer Innenstadt erhebliche Mängel bescheinigt: Wo wollen Sie mit Ihrer Partei Hand anlegen, um die Innenstadt zukunftsfest zu machen?

Matthias Paul (SPD) Quelle: privat

„Eine Stadt ist ein Lebensort für Menschen mit unterschiedlichen Interessen. Darum wird der demokratische Verständigungsprozess darüber nie abgeschlossen sein. Dazu gehört dann aber auch die Bereitschaft, mit Kompromissen zu leben. Wir können nur gemeinsam mit den Geschäftsinhabern, Eigentümern und Mietern die Stadt weiterentwickeln. Daher ist es wichtig, dafür nun Mittel der Städtebauförderung zu nutzen. Unser Antrag zum Thema Vorkaufsrecht wird die Instrumente der Stadt verbessern.“

Matthias Paul, SPD

Klaus Köneke (CDU) Quelle: Joachim Lührs

„Politik muss die Bürgerinnen und Bürger für den Innenstadtdialog begeistern und den Innenstadtakteuren (Hauseigentümer und Investoren) maximale Beinfreiheit verschaffen. Die Beseitigung funktionaler und baulicher Mängel der Innenstadt gelingt, wenn die Politik durch ein sachgerechtes und finanzielles Engagement im Gesamtinteresse der Stadt Hilfestellung leistet.“

Klaus Köneke, CDU

Thomas Dreeskornfeld (FDP) Quelle: privat

„Wir Freie Demokraten meinen, dass die künftige Innenstadt auf das Erlebnis abzielen muss. Kultur, Wohnen, Arbeiten werden neben Einzelhandel und Gastronomie an Bedeutung gewinnen: Unterstützung inhabergeführter Geschäfte. Sie tragen maßgeblich zum Charakter der Innenstadt bei. Öffentliche Institutionen in die Innenstadt, mehr Stadtgrün, hochwertigere Aufenthaltsorte, partielle Einbahnstraßenregelungen, mehr Parkmöglichkeiten vor Geschäften, leere Geschäftsräume für Kunst.“

Thomas Dreeskornfeld, FDP

Volkhard Kaever (WGS FreieBurgdorfer) Quelle: privat

„Burgdorfs Innenstadt muss attraktiver werden. Wir fordern deshalb: weniger PKW-Durchgangsverkehr durch intelligente Verkehrslenkung – mehr Grünflächen durch Entsiegelung – zusätzliche Verweil- und Spielplätze – Entwicklung des Auegeländes als Erlebnisraum – Rathaus I als zentrale Anlaufstelle für Bürger und Vereine – Belebung der Hannoverschen Neustadt und des Brandendes. Also: ,Krapfen statt Donut‘ – das Beste in die Mitte!“

Volkhard Kaever, WGS FreieBurgdorfer

Simone Heller (Bündnis 90/Die Grünen) Quelle: privat

„Die Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt können wir erreichen durch Schaffung von innerstädtischem Wohnraum, durch Aufwertung und Umgestaltung von zentralen Plätzen, wie dem Spittaplatz und Am Brandende, durch die Etablierung neuer gastronomischer Angebote und vor allem durch die Reduzierung der Verkehrsbelastung. Dies alles stärkt auch den inhabergeführten Einzelhandel, der für eine lebendige und diverse Innenstadt unerlässlich ist.“

Simone Heller, Bündnis 90/Die Grünen

Michael Fleischmann (Die Linke) Quelle: privat

„Leere Geschäfte anmieten und an ideenreiche Unternehmensgründer, aber auch Künstler, Vereine und Verbände preiswert weitervermieten. Fußgängerzone auf Probe in der oberen Marktstraße. Geschäften helfen durch unkomplizierte Stundung von Grund- und Gewerbesteuern. Gastronomischen Betrieben ist zudem die Gebühr für die Außenbewirtschaftung zu erlassen. Angebot der Stadt, die Internetauftritte zu optimieren. Keine Genehmigung mehr für größere Einzelhandelsprojekte am Stadtrand.“

Michael Fleischmann, Die Linke

Von Nina Andresen