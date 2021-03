Burgdorf

Einen neuen Rat wählen die Burgdorfer bei der Kommunalwahl am 12. September – und in Ramlingen-Ehlershausen, Otze und Schillerslage zudem einen neuen Ortsrat. In vielen anderen Kommunen der Region, beispielsweise Uetze, Burgwedel und Isernhagen, steht auch die Neuwahl des Bürgermeisters an. Diese Wahl hatte Armin Pollehn (CDU) im Herbst 2019 für sich entschieden. Eine Bilanz seines ersten Amtsjahres lesen Sie hier.

Kandidaten für den Rat

Der neue Rat muss sich gleich mehreren Herausforderungen stellen: Dazu gehört der Neubau der IGS ebenso wie der Ausbau der Kinderbetreuung bei leeren Kassen und fehlendem Personal auf dem Arbeitsmarkt. Eine der wichtigsten Aufgaben wird in den nächsten fünf Jahren sein, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Die Parteien suchen bereits intern nach Kandidaten, öffentlich nennen sie die Namen aber noch nicht. Ein Blick auf das aktuelle Gremium zeigt: Mit sieben Fraktionen startete der Rat im September 2016 so bunt wie nie zuvor. Doch immer wieder gibt es Veränderungen: So schließen sich ein Linker und zwei CDU-Mitglieder zu den Freien Burgdorfern zusammen und koalieren mit SPD, Grünen und WGS. Doch auch dieses Bündnis platzt kurz vor der Kommunalwahl 2021. Den Grund für das Zerwürfnis lesen Sie hier.

Kandidaten für die Bundestagswahl

Im vergangenen Jahr kündigte die SPD-Bundestagsabgeordnete Caren Marks an, nicht noch einmal im Wahlkreis 43 (Burgdorf, Burgwedel, Garbsen, Isernhagen, Langenhagen, Neustadt, Wedemark und Wunstorf) kandidieren zu wollen. Seit Freitagabend steht fest: Die 44-jährige Rebecca Schamber aus Neustadt-Borstel, Vorsitzende der SPD Wedemark, bewirbt sich um ihre Nachfolge. Damit muss Burgdorfs SPD-Chef Ahmet Kuyucu seine Pläne aufgeben, in den Bundestag einziehen zu wollen. Als ausgemacht gilt, dass der CDU-Bundestagsabgeordnete Hendrik Hoppenstedt, derzeit Staatsminister im Kanzleramt, noch einmal antritt. Einen Kommentar zur Kür der Kandidaten lesen Sie hier.

Kandidaten für den Regionspräsidenten

Die Grünen haben ihre Kandidatin für die Regionspräsidentenwahl in Hannover benannt: Am 12. September soll Frauke Patzke aus Hemmingen antreten. Damit haben jetzt alle drei großen Fraktionen in der Regionsversammlung Kandidaten benannt. Für die SPD tritt der 41-jährige Steffen Krach an. Für die CDU kandidiert Christine Karasch.

Von Antje Bismark