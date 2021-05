Burgdorf

Einen neuen Rat wählen die Burgdorfer bei der Kommunalwahl am 12. September – und in Ramlingen-Ehlershausen, Otze und Schillerslage zudem einen neuen Ortsrat. In vielen anderen Kommunen der Region, beispielsweise Uetze, Burgwedel und Isernhagen, steht auch die Neuwahl des Bürgermeisters an. Diese Wahl hatte Armin Pollehn (CDU) im Herbst 2019 für sich entschieden. Eine Bilanz seines ersten Amtsjahres lesen Sie hier.

Kandidaten für den Rat

Der neue Rat muss sich gleich mehreren Herausforderungen stellen: Dazu gehört der Neubau der IGS ebenso wie der Ausbau der Kinderbetreuung bei leeren Kassen und fehlendem Personal auf dem Arbeitsmarkt. Eine der wichtigsten Aufgaben wird in den nächsten fünf Jahren sein, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Die Parteien suchen bereits intern nach Kandidaten, öffentlich nennen sie die Namen aber noch nicht – bis auf die Grünen. Sie haben in einer Mitgliederversammlung unter freiem Himmel ihre Kandidaten bestimmt, und nicht nur auf Bundesebene stehen Frauen dabei an der Spitze. In Burgdorf nimmt Simone Heller den ersten Listenplatz ein. Wer antritt, lesen Sie hier.

Ein Blick auf das aktuelle Gremium zeigt: Mit sieben Fraktionen startete der Rat im September 2016 so bunt wie nie zuvor. Doch immer wieder gibt es Veränderungen, zuletzt Mitte April: Der CDU-Ratsherr Mirco Zschoch verließ nach einer gescheiterten Abwahl des CDU-Vorsitzenden Oliver Sieke die Partei, er will sein Ratsmandat bis zur Wahl behalten. Seine Ratskollegin Sonja Heyna trat ebenfalls aus der Partei aus und gibt zudem ihr Mandat zurück. Bereits zuvor hatten sich ein Linker und zwei CDU-Mitglieder zu den Freien Burgdorfern zusammengeschlossen, sie koalierten zunächst mit SPD, Grünen und WGS. Doch auch dieses Bündnis platzte. Den Grund für das Zerwürfnis lesen Sie hier.

Kandidaten für das Regionspräsidentenamt

Die Grünen haben ihre Kandidatin für die Regionspräsidentenwahl in Hannover benannt: Am 12. September soll Frauke Patzke aus Hemmingen antreten. Damit haben jetzt alle drei großen Fraktionen in der Regionsversammlung Kandidaten benannt. Für die SPD tritt der 41-jährige Steffen Krach an. Für die CDU kandidiert Christine Karasch.

Kandidaten für die Regionsversammlung

Fast zeitgleich haben CDU und SPD in Burgdorf ihre Kandidaten für die Regionsversammlung benannt. Für die SPD bewerben sich Ratsherr Matthias Paul, Lena Lange, Co-Vorsitzende des Ortsvereins, und der Juso-Vorsitzende im Unterbezirk Hannover, Niklas Peisker. Die CDU schickt Oliver Brandt, Ratsfrau Beate Neitzel aus Dachtmissen und Matthias Rickel aus Ehlershausen ins Rennen.

Der FDP hat ihre Spitzenkandidatinnen für den Wahlkreis 09 – Lehrte, Burgdorf, Uetze – gewählt: Es sind Anika Lilienthal aus Burgdorf und Annette Sturm-Werner aus Lehrte. Auf Listenplatz drei steht Karl-Ludwig Schrader aus Burgdorf, auf Platz sieben und acht Mario Gawlik aus Schillerslage und Dirk Schwerdtfeger aus Sorgensen.

Kandidaten für die Bundestagswahl

Im vergangenen Jahr kündigte die SPD-Bundestagsabgeordnete Caren Marks an, nicht noch einmal im Wahlkreis 43 (Burgdorf, Burgwedel, Garbsen, Isernhagen, Langenhagen, Neustadt, Wedemark und Wunstorf) kandidieren zu wollen. Inzwischen steht fest: Die 44-jährige Sozialdemokratin Rebecca Schamber zieht für ihre Partei in den Wahlkampf um ein Bundestagsmandat. Hendrik Hoppenstedt, Staatsminister im Kanzleramt, tritt erneut für die CDU an, er erhielt bei seiner Nominierung 100 Prozent der Stimmen. Einen Kommentar zur Kür der Kandidaten lesen Sie hier. Für die Grünen kämpft der54 Jahre alte Landschaftsarchitekt Jens Palandt um Wählerstimmen. Einmal mehr schickt die AfD den 54-jährigen Dietmar Friedhoff als Direktkandidat ins Rennen.

Von Antje Bismark