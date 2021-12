Burgdorf

Warum stellen die Menschen zum Weihnachtsfest einen Tannenbaum in die Wohnung? Weshalb hängen Kugeln am Christbaum? Und was wird überhaupt an Weihnachten gefeiert? Fragen wie diese kann man auf viele Arten beantworten. 19 Konfirmandinnen und Konfirmanden der Paulus- und Pankratius-Gemeinden gehen dafür einen ganz besonderen Weg: Mit sogenannten Legetrick-Videos erklären sie das Weihnachtsfest im Internet. Zu sehen sind die rund zweiminütigen Kurzfilme auf der Plattform Youtube.

Sogar ein Osterei hat einen Bezug zu Weihnachten

Nach einem kurzen musikalischen Intro stellt ein Erzähler in dem Youtube-Video den Zuschauern Fragen. Zu seinen darauf folgenden Erklärungen werden gemalte und ausgeschnittene Bilder vor die Kamera geschoben: Ein Tannenbaum, ein Apfel, Maria und Joseph und sogar ein Osterei – auch das, so erfährt der Zuschauer, hat einen Bezug zu Weihnachten.

Nur drei Treffen brauchten die Konfirmanden, um die Videos zu erstellen. An zwei Nachmittagen zückten sie Buntstifte und Scheren und bastelten die für die Filme nötigen Materialien. „Bei einem dritten Treffen haben wir die Videos gedreht“, berichtet Pastor Valentin Winnen. Gefilmt wurde mit der Handy-Kamera. Ein Stativ sorgte für gute Aufnahme-Qualität. „Natürlich hat sich auch manchmal jemand beim Vortragen versprochen oder ein anderer machte im Hintergrund Geräusche, die nicht zum Film gehörten“, sagt der 42-Jährige. Dann wurde noch einmal neu gefilmt. Nach eineinhalb Stunden waren alle Aufnahmen im Kasten. Teamer Christopher Bongert bearbeitete das Filmmaterial anschließend nach und lud es bei Youtube hoch.

Andere Konfirmanden backen Kekse für Senioren

Das Adventsprojekt rund um die Legetrick-Videos ist nur eins von vier Projekten, mit denen sich die insgesamt 80 Konfirmandinnen und Konfirmanden der Paulus- und Pankratius-Gemeinden in den vergangenen Wochen befasst haben. Eine weitere Gruppe Jugendlicher war – angeleitet von Pastorin Friederike Grote – in der Küche des Gemeindehauses aktiv. In der Adventszeit backten und verzierten sie Kekse, die sie im Anschluss an Senioren im Helenenhof, in der Seniorenresidenz Anna und im Kamshof in Schillerslage verschenkten.

Eine dritte Gruppe hat mit Diakonin Caroline Singer Überraschungen für Konfirmandinnen und Konfirmanden der Schule Am Wasserwerk gestaltet und ihnen diese in Form von Präsenttüten überreicht.

Krippenspiel am Heiligen Abend ist auch im Live-Stream zu sehen

Das vierte Adventsprojekt wird am Heiligen Abend seinen Höhepunkt entfalten. Da wird eine Gruppe Konfirmandinnen und Konfirmanden im Paulus-Kirchenzentrum das Krippenspiel aufführen. Geprobt haben die Jugendlichen dafür in den vergangenen Wochen mit Pastor Matthias Freytag und Teamerin Hanna Schüttauf. Das Krippenspiel wird ab 15 Uhr im Paulus-Kirchenzentrum aufgeführt. Gleichzeitig kann es im Internet per Livestream verfolgt werden.

Zu sehen sind die YouTube-Videos auf www.pankratius.de/willkommen.html auf www.kirchenkreis-burgdorf.de/burgdorf-st-paulus.html. Auf beiden Seiten gibt es ab Freitagvormittag einen Link zum Livestream des Krippenspiels.

Von Gabriele Gerner