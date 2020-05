BurgdorfDie drei Burgdorfer Kirchengemeinden Pankratius, Martin-Luther und Paulus haben ihre geplanten Konfirmationen verschoben. Gleichzeitig wurden kreative Ideen entwickelt, um neue Termine zu finden und den Konfirmanden den Umstand zu erleichtern, dass eines der herausragenden Ereignisse im Leben von Heranwachsenden nicht wie geplant gefeiert werden kann.

Die geplatzten Konfirmationstermine bedeuten für die Pankratiuskirchengemeinde besonders viel organisatorischen Aufwand, weil die Kirche saniert wird und erst wieder ab Dezember genutzt werden kann. 78 Konfirmanden sind betroffen. Pastorin Friederike Grote und Diakonin Wanda Gödeke, die den Unterricht für den aktuellen Konfirmationsjahrgang erteilen, lassen die Eltern und ihre Gruppenmitglieder per Mail-Abstimmung entscheiden, wann die Konfirmation nachgeholt werden soll. Es gibt zwei Optionen für einen neuen Termin.

Anzeige

Die Familien entscheiden

Infrage kommt der diesjährige Reformationstag am 31. Oktober, dann allerdings nach Gruppen getrennt, in der St.-Nikolaus-Kirche und in der St.-Paulus-Kirche und mit einer größeren Wahrscheinlichkeit, dass größere Feste mit allen Angehörigen noch nicht gefeiert werden können. Alternativ könnte die Konfirmation im nächsten Jahr nachgeholt werden und zwar am 16. und 23. Mai in der Pankratiuskirche. Der Termin läge dann allerdings nach der Konfirmation der jetzigen Vorkonfirmanden.

Weitere HAZ+ Artikel

Diakonin Gödeke bedauert sehr, dass bis zu den Sommerferien keine Konfirmandentreffen stattfinden können. Sie hält per Telefon, Mail und Youtube Kontakt zu den Jugendlichen und bietet Erklärvideos und Aktionen zu den Themen an, die noch nicht besprochen werden konnten. Zu den ursprünglichen Konfirmationsterminen sollen die Konfirmanden Videos drehen mit Bezug zu ihren Konfirmationssprüchen und eine Fürbitte schreiben und aufnehmen. Die Videos werden in den Online-Gottesdiensten am 17. und 24. Mai gezeigt.

Gefeiert wird im Oktober

Die neuen Konfirmationstermine für die 33 Konfirmanden der Martin-Luther-Kirchengemeinde Ehlershausen-Ramlingen-Otze stehen schon fest. Gefeiert wird am 4. und 11. Oktober. Dann sollen nach dem niedersächsischen Stufenplan zu einem neuen Alltag mit Corona wieder Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmenden möglich sein. Auch in der Martin-Luther-Kirchengemeinde ist die Terminverschiebung mit Schwierigkeiten verbunden, weil Pastorin Susanne Paul zum 1. August das Frauenwerk der evangelisch-lutherischen Landeskirche übernimmt.

„Ich komme dann natürlich wieder, um die Konfirmationen zu feiern“, betont Paul. Sie hätte die Einsegnung, wie ursprünglich geplant, gern im Mai in kleinen Gruppen vorgenommen. Dieser Vorschlag sei aber abgelehnt worden. „Die Konfirmanden wollten keine kleine Winkelmesse, sondern lieber ein schönes Fest mit Nachbarn und Freunden wie die Jahrgänge vorher auch.“ Dafür zeigt die Pastorin Verständnis.

Pastorin Paul hisst Fahne

Für die ursprünglichen Konfirmationssonntage im Mai hat sich Paul etwas Besonderes einfallen lassen. Sie hängte Fotos der Konfirmanden, die ein Porträt und den jeweiligen Konfirmationsspruch zeigen, an der Außenwand der Kirche auf. Anschließend hisste sie eine Fahne, die die Jugendlichen am letzten Konfirmandenwochenende gestaltet haben. Behandelt wurde das Thema Freundschaft.

Die Pastorin sorgte außerdem mit kleinen Aufgaben dafür, dass die ursprünglichen Konfirmationstermine nicht aus dem Blick gerieten. Die Konfirmanden erstellten Fotos von Sonnenauf- und -untergängen, gestalteten ein Abendmahl fürs Foto und konnten schließlich einen Familienausflug zur Kirche unternehmen. Vor den Sommerferien ist ein Treffen der Konfirmanden geplant. Dann soll auch noch einmal für die Konfirmation im Oktober geprobt werden.

Sonnenblumen sollen blühen

Annabell Demera, Pastorin in St. Paulus, ist am Vorabend der eigentlich am 3. Mai geplanten Konfirmation zu allen sechs Konfirmanden geradelt und hat ihnen eine Überraschung vorbeigebracht. Sie bekamen außerdem Sonnenblumensamen, die vielleicht blühen, wenn die Konfirmation nachgeholt wird.

Die Entscheidung, ob die Konfirmation Ende September oder im nächsten Jahr nachgeholt wird, ist noch nicht gefallen. Demera hält über Whatsapp Kontakt zu den Jugendlichen und schickt ihnen kleine Aufgaben, um zu erfahren, wie es ihnen in der Lockdown-Zeit geht. Sie hofft auf einen baldigen Neustart des Konfirmandenunterrichts.

Jonas Dietrich hofft auf eine Konfirmation ohne Abstand Jonas Dietrich gehört zu den Konfirmanden, die ihre Aufnahme in die christliche Gemeinschaft nicht an dem ursprünglich festgelegten Tag feiern können. „Das ist schon traurig. Ich habe mich darauf gefreut. Die Konfirmation ist ja ein besonderes Ereignis, das man nicht so schnell vergisst“, sagt der Vierzehnjährige. Seine Eltern hätten eine Gartenfeier mit etwa 30 Gästen geplant. Alles sei vorbereitet gewesen. Inzwischen hat sich Jonas Dietrich mit dem Gedanken angefreundet, dass seine Konfirmation verschoben ist. Er würde es begrüßen, wenn sie im Mai 2021 nachgeholt wird, weil dann die Sanierung der Pankratiuskirche abgeschlossen ist. „Ein Termin im Oktober würde bedeuten, dass die Feiern in der St.-Nikolaus-Kirche und der Pauluskirche veranstaltet werden. Ich möchte aber in der „richtigen“ Kirche konfirmiert werden“, betont Dietrich. Außerdem bestehe dann die Hoffnung auf Lockerung der Abstandsregeln. Die Konfirmation sei ein emotionales Fest. Die Verwandten nehmen Anteil. Das alles nur mit Abstand wäre aus seiner Sicht schade. Jonas Dietrich ist froh darüber, dass der Vorstellungsgottesdienst seiner Konfirmandengruppe zum Thema Schöpfung und Nachhaltigkeit noch planmäßig am 8. März gefeiert werden konnte. „Wir haben Glück gehabt. Kurz danach kam der Lockdown. Die andere Gruppe hat ihren Vorstellungsgottesdienst jetzt noch vor sich“, erzählt er erleichtert. Sein Konfirmandenunterricht ist abgeschlossen. Bis zum neuen Konfirmationstermin soll es monatliche Treffen geben, damit sich die Konfirmanden nicht aus den Augen verlieren. Der Vierzehnjährige will sich über die Konfirmation hinaus weiter im kirchlichen Leben der Gemeinde einbringen. Er gehört bereits zum Jugendmitarbeiterkreis, hat die Kinderkirche schon mitorganisiert und beteiligt sich an Treffen und Freizeiten. Es fehlt nur noch die Konfirmation.

Lesen Sie auch

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Sybille Heine