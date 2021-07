Burgdorf

Der Ratsherr Michael Fleischmann (Die Linke) hat angeregt, dass die Stadt Lastenfahrräder anschaffen und an ihre Bürger kostenlos ausleihen soll. Der erhoffte Effekt: Die Burgdorfer könnten so erfahren, dass die Lastenräder Autofahrten für das Einkaufen entbehrlich machen. Das schone das Klima. Mit einem entsprechenden Ratsantrag ist der Linke im zuständigen Ratsausschuss jetzt allerdings vorerst gescheitert. Alle anderen Fraktionen lehnten seinen Vorstoß ab.

Fleischmann hatte vorgeschlagen, die Stadt könne klein anfangen und für 6000 Euro zunächst zwei Räder anschaffen und dann ausleihen. „Wenn es ein ,Burner‘ wird, wovon ich ausgehe, kann man später mehr machen“, warb der Ratsherr für seine Idee, die in anderen Städten bereits umgesetzt sei. Ein fertiges Konzept allerdings, wie die Stadt die Ausleihe aufziehen kann, legte Fleischmann nicht vor.

Verleih besser Firmen überlassen

Sprecher von Grünen und SPD fanden zwar seine Idee gut, dem Lastenrad zum Durchbruch verhelfen zu wollen. Allerdings sollte nicht die Stadt Träger eines wünschenswerten Lastenradverleihs sein, sondern das Geschäft besser Firmen überlassen. WGS und CDU traten noch deutlicher auf die Euphoriebremse: „Es wird Wunschdenken bei der Stadt abgeladen“, begründete CDU-Fraktionsvorsitzender Klaus Köneke seine ablehnende Haltung. Es komme nicht infrage, dass die Stadt die Anschaffungskosten übernimmt und dann auch noch die Ausleihe organisiert.

„Wer mit dem Lastenrad einkauft, kauft in Burgdorf ein“

Fleischmann ließ nicht locker. Viele führen mit dem Auto anderswo hin, um dort einzukaufen. „Wer mit dem Lastenrad einkauft, kauft in Burgdorf ein und fährt nicht nach Celle“, argumentierte der Linke. Die SPD brachte die Stadtwerke als möglichen Träger einer Ausleihe ins Gespräch. Auch der Stadtmarketingverein müsse gegebenenfalls ins Boot geholt werden.

Klimaschutzmanager kündigt Initiative an

Fleischmann holte sich im Ratsausschuss letztlich eine Abfuhr. Aber: „Wir sind an dem Thema dran“, sagte der städtische Klimaschutzmanager Volker Krüger den Kommunalpolitikern. Krüger hatte, als er noch für die Stadt Celle arbeitete, am Aufbau eines kostenlosen Lastenradausleihsystems mitgearbeitet. Im Rahmen der vom Rat beauftragten Aktualisierung des Burgdorfer Klimaschutzaktionsprogramms wolle er ein solches auch für Burgdorf vorschlagen, kündigte er an. Details werde er der Politik zu gegebener Zeit präsentieren, versprach Krüger.

Von Joachim Dege