Kostenlosen Badespaß ermöglichen Sponsoren – Privatpersonen und Unternehmen, die namentlich nicht genannt werden wollen – ab sofort 1000 Kindern und Jugendlichen im Burgdorfer Freibad. Sie übernehmen den Eintritt von 2,50 Euro pro Besucher in den Sommerferien, dafür haben sie die Tickets bei den Wirtschaftsbetrieben gekauft. Sollte das Kontingent vor dem Ende der Ferien aufgebraucht sein, dann wollen es die Geldgeber noch einmal aufstocken.

Ihre Initiative begründen die Sponsoren damit, dass Kinder und Jugendliche während der Pandemie ganz besonders unter den Einschränkungen, vor allem bei Freizeitaktivitäten, zu leiden hatten. Auch in Lehrte dürfen Mädchen und Jungen bis 18 Jahren kostenfrei in die beiden Bäder der Stadt, die Kosten trägt die Verwaltung. Gleiches gilt für das Freibad in Großburgwedel, wo Kinder und Jugendliche seit Beginn der Sommerferien keinen Eintritt zahlen müssen. Die Gemeinde Uetze hat mit den beiden Freibadgenossenschaften vereinbart, dass Kinder und Jugendliche, die eine Feriencard haben, in den Sommerferien kostenlos baden können. Die Freibäder bekommen dafür maximal je 750 Euro.

Die ersten 150 Tickets sind schon vergeben

In Burgdorf läuft die Aktion seit Montag, und schon am Donnerstag zieht Betriebsleiter Ralf Beer eine gute Bilanz: „Die ersten 150 Tickets sind bereits schon weg“, sagt er. Beer freut sich über die Aktion: Damit könne den Jugendlichen etwas Freude für die vergangenen Monate der Pandemie zurückgegeben werden. „Jetzt brauchen wir nur noch gutes Wetter“, sagt der Betriebsleiter. Seinen Angaben zufolge gibt es in Burgdorf keine Altersbegrenzung, das Angebot gelte vielmehr für alle Schülerinnen und Schüler. Die Jüngeren müssten sich lediglich an der Kasse melden und könnten dann passieren, Ältere ab 16 Jahre benötigten ihren Schülerausweis.

Von Antje Bismark