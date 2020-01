Burgdorf

Seit Mai des vergangenen Jahres dauern die Bauarbeiten auf der Immenser Straße schon an. Jetzt schlägt die Rubens-Apotheke wegen des Kundenschwunds Alarm – und das nicht nur in eigener Sache. Betroffen seien auch vier Arztpraxen, ein Backshop und weitere am Rubensplatz ansässige Dienstleister.

Die Situation am Rubensplatz, der bis vor wenigen Tagen noch vom Peiner Weg her ausgeschildert und von dort auch erreichbar war, ist unübersichtlich geworden. Seitdem die Straßenbauer nach längerer Pause ihre Arbeiten auf der Immenser Straße wieder aufgenommen haben, wissen nur noch Eingeweihte, wie sie mit dem Fahrzeug den Rubensplatz erreichen – nämlich auf Schleichwegen. Vom Peiner Weg, also von Osten aus, geht nichts mehr. Regelmäßig stünden Autofahrer vor den Baken an der Reuterstraße, wüssten nicht weiter und müssten unverrichteter Dinge umkehren. Wer aus dem Süden kommt, den leitet ein in Höhe der St.-Paulus-Kirche aufgestelltes Schild irreführenderweise in den Ostlandring um.

Wohin des Wegs? Das fragen sich derzeit viele Autofahrer, die zum Rubensplatz wollen. Ein Schild weist irreführend Richtung Ostlandring, ein anderes korrekt Richtung Berliner Ring, von wo aus der Rubensplatz über die Grunewaldstraße erreichbar ist. Quelle: Joachim Dege

Das bleibe nicht ohne finanzielle Folgen, beklagen Apothekerin Christiane Euschen und ihr Mann Andreas. Das Winterquartal sei für Apotheken für gewöhnlich das umsatzstärkste im Jahr. Der Kundenrückgang wegen der Baustelle sei deutlich spürbar. Dazu komme, dass vor den Gebäuden Rubensplatz 1 und 3 inzwischen ein Parkchaos herrsche. Weil der Garagenhof der Häuser nicht mehr zugänglich sei und zudem Parkplätze an der Immenser Straße infolge der Sperrung wegfielen, sei alles zugeparkt. Kunden, die noch trotz aller Probleme den Rubensplatz erreichten, fänden keine Parkmöglichkeit.

Auch Ärzte betroffen von schlechter Erreichbarkeit

Betroffen sei bei Weitem nicht nur ihre Apotheke, sagt Christiane Euschen. Im selben Haus praktizieren ein Internist und eine Kinderärztin, im Nachbargebäude ein Onkologe und auf der anderen Straßenseite eine Augenärztin. Für kranke Menschen sei die schlechte Erreichbarkeit des Rubensplatzes ein Problem. Auch Rettungsdienste und Notärzte müssten den Rubensplatz regelmäßig ansteuern, entweder, um Infusionen zur Onkologie-Praxis zu bringen, oder, um in Notfällen zu helfen, etwa wenn Patienten in der internistischen Praxis kollabierten.

Von weniger Kunden und einem Umsatzrückgang berichtet auch eine Mitarbeiterin im Backshop gegenüber. Andreas Euschen hat inzwischen zur Selbsthilfe gegriffen und vier Hinweisschilder anfertigen lassen. Sie hängen am Schwarzer-Herzog-Kreisel, am Depenauerweg, an der Grünewaldstraße sowie an der Kreuzung Immenser Straße/Berliner Ring. Sie sollen Autofahrern den Weg zum Rubensplatz weisen. Die Wegbeschreibungen hat Christiane Euschen außerdem auf der Internetseite der Apotheke veröffentlicht: aus der Innenstadt über Depenauerweg und Auf dem Ratskamp sowie von Süden aus über Berliner Ring, Grünewaldstraße, Richard-Wagner-Straße und Auf dem Ratskamp.

Auf der Immenser Straße fräsen Straßenbauarbeiter zwischen Raabeweg und Rückertstraße den Asphalt ab. Quelle: Joachim Dege

Laut Stadt bleibt die gesamte Immenser Straße voraussichtlich noch bis Ende Februar für den Durchgangsverkehr gesperrt. „Vom Kreisel aus dürfen nur Anlieger sowie Hotelgäste und Kunden der anliegenden Geschäfte auf der Immenser Straße weiterfahren, da die Landesbehörde noch einen Teil der Fahrspur in Richtung Innenstadt in Höhe der Bushaltestelle Immenser Straße erneuern muss“, teilt Stadtsprecherin Alexandra Veith auf Nachfrage mit.

