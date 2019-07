Burgdorf

Eingeschränkte Öffnungszeiten oder gar ganztägige Schließung des Freibades müssen jetzt die Stadtwerke Burgdorf ankündigen – und das bei bestem Sommerwetter. Grund: Drei der sechs Vollzeitangestellten, die als Fachangestellte für Bäderbetriebe arbeiten, fallen langfristig wegen Erkrankung aus. Das kommunale Unternehmen geht davon aus, dass die Mitarbeiter zwischen vier bis zehn Wochen im Freibad fehlen werden.

Vollzeitfachangestellte fallen bis zu zehn Wochen aus

Nach Angaben der Geschäftsführung arbeiten im Bad insgesamt zwölf Beschäftigte, zwei davon als Minijobber. Von diesen Angestellten sind die beiden geringfügig Beschäftigten und sechs Angestellte für die Aufsicht und den technischen Bäderbetrieb zuständig. Nun falle die Hälfte der Vollzeitmitarbeiter aus, das können die Stadtwerke eigenen Angaben zufolge nicht mit dem vorhandenen Personal kompensieren. „Die Sicherheit der Badegäste muss jederzeit gewährleistet sein, zudem müssen die Arbeitszeitregelungen des Personals eingehalten werden“, heißt es in einer Stellungnahme.

Darin weisen die Verantwortlichen zudem vorsorglich darauf hin, dass sie die Öffnungszeiten der Einrichtung Am Nassen Berg einschränken müssen. Auch eine tageweise Schließung des Schwimmbads sei möglicherweise nötig. Zwar versuchten die Stadtwerke kurzfristig Aushilfen zu finden, beispielsweise über die Deutsche Lebens-Rettungsgesellschaft ( DLRG). „Diese Rekrutierung erweist sich allerdings allein wegen der Sommerferien als außerordentlich schwierig“, heißt es in dem Schreiben. Nach Auskunft der Geschäftsführung bilden die Stadtwerke einen Mitarbeiter über drei Jahre zum Fachangestellten aus, der aktuell letzte Azubi sei erst vor wenigen Wochen übernommen worden. Gleichwohl kann auch dies die jetzige Krankheitswelle nicht kompensieren.

Janine Horejschi kommt mit ihren Töchtern Ella und Sophia aus Hannover - der gepflegten Anlage wegen. Quelle: Antje Bismark

Noch stehen Einschränkungen nicht fest

Noch steht nicht fest, wann das Bad erstmals eingeschränkt öffnet, ob frühe oder späte Zeiten entfallen. Darüber will das Team die Schwimmer über die Presse, Aushänge im Bad und mit persönlichen Gesprächen informieren. Am Mittwoch fanden sich noch keinerlei Informationen auf den roten Zetteln der aktuellen Welle. Dort geht es derzeit noch um die Schließung des Hallenbads bis 15. September und um die Kinderspieltage an den Feriendienstagen.

Janine Horejschi und ihre Töchter Ella und Sophia hoffen, dass die Einschränkungen möglichst gering bleiben und sie frühzeitig informiert werden. Denn das Trio reist regelmäßig aus Hannover an und trifft sich auf der weitläufigen Anlage mit Freunden. „Wir haben in der Stadt alle Bäder ausprobiert“, sagt die Hannoveranerin. Keines reiche aber an das Am Nassen Berg heran. Horejschi lobt die sauberen und gepflegten Rasenflächen sowie die sanitären Anlagen, das nette Publikum und die Gastronomie. „Eigentlich haben wir das Bad nur durch Zufall entdeckt, aber jetzt fahren wir nur noch hierher“, sagt die zweifache Mutter.

