Hirten und Schafe bevölkern in dieser Woche den Stadtpark in Burgdorf – sehr zur Freude der Passanten die zwischen dem Zentrum und der Südstadt pendeln oder die den Park für einen Spaziergang nutzen. Denn bei genauerem Hinsehen entdecken viele von ihnen durchaus vertraute Gesichter in ungewohnter Kleidung: So mimt Pastor Dirk Jonas von der St.-Pankratius-Gemeinde einen Hirten in kurzer Hose, während sein Kollege Valentin Winnen als Schaf fungiert. Beide agieren dabei vor Kameras, die die Szenen für ein digitales Krippenspiel an Heiligabend aufzeichnen.

Die Szenerie im Park ergänzen die Kirchenkreisjugendpastorin Heidi Kück aus Uetze, Kirchenkreisjugendwartin Ann-Marie Reimann und Diakon Sven-Oliver Salzer von der Matthäusgemeinde in Lehrte. Doch parallel dazu laufen an anderen Orten die Dreharbeiten mit anderen Akteuren: So übernimmt Landesbischof Ralf Meister am Donnerstag in der hannoverschen Marktkirche den Part des Verkündigungsengels, Regionalbischöfin Petra Bahr die Rolle der Erzählerin. Superintendentin Sabine Preuschoff moderiert das selbst geschriebene Stück aus der Feder von Pastor Winnen und der Fundraiserin des Kirchenkreises, Anke Kappler.

„Die Idee entstand bereits im Sommer, als sich abzeichnete, dass wir die Gottesdienste zu Weihnachten nicht in der bekannten Weise feiern können“, sagt Winnen, während er gleichzeitig mit Mimik und Gestik und Schaffell in die Produktion einbringt. Damals sei die Entscheidung für ein digitales Angebot gefallen. Dass dieses den Beteiligten viel Spaß macht, zeigen sie deutlich.

Film ab: Kirchenkreisjugendwartin Ann-Marie Reimann und Pastor Valentin Winnen spielen Schaf und Hirte für das digitale Krippenspiel. Quelle: Antje Bismark

Krippenspiel mit Zoom-Meeting und Desinfektionsmittel

„Die Dreharbeiten haben am 1. Dezember begonnen, sie sollen am 16. Dezember enden“, gibt Reimann den Zeitplan vor. Sie schneidet mit Salzer und Svenja Leppin, Diakonin im Anerkennungsjahr, anschließend alle Szenen zu einen digitalen Krippenspiel zusammen, bei dem Pastorin Anna Walpuski aus Arpke die Maria und der Sehnder Pastor im Ruhestand, Uwe Büttner, den Josef gibt. Die Zuschauer des ungewohnten, aber coronakonformen Filmes dürfen sich nach Aussage Salzers auf mehr als 35 Akteure freuen – inklusive eines Engelschores und unterhaltsamer Anspielungen auf das Jahr 2020. Das genaue Hinhören und Hinschauen lohnt sich, wenn beispielsweise die Hirten über Zoom-Konferenzen sprechen oder das Schaf erst noch schnell seine Hände desinfizieren muss.

„In der Pandemie haben viele Pastoren in ihren Gemeinde autark agieren müssen“, sagt Preuschoff und fügt hinzu, das Projekt über Gemeindegrenzen hinweg stärke nun das Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen den Haupt- und Ehrenamtlichen – und hoffentlich auch der 18 Gemeinden des Kirchenkreises. Auf dessen Internetseite ist die Produktion am 24. Dezember ab 0.01 Uhr zu sehen. „Sicherlich werden auch die Gemeinden selbst das Krippenspiel auf ihren jeweiligen Internetseiten veröffentlichen“, sagt Kirchenkreissprecher Stefan Heinze.

