Burgdorf

Ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Retschystraße hat am Dienstagvormittag gegen 10.50 Uhr einen Großalarm ausgelöst. Ursache war nach Angaben der Feuerwehr eine elektrische Lampe, die auf einem Küchentisch in Brand geraten war. Weil das Feuer zeitweise auf die Küchenschränke überzugreifen drohte, setzten die Bewohner einen Notruf ab.

Bewohner können Küchenbrand selbst bekämpfen

Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt rasten vorsorglich jeweils mit mehreren Einsatzfahrzeugen in die Südstadt, um Schlimmeres zu vermeiden und zu helfen. Als sie am Unglücksort eintrafen, hatten die Bewohner die Flammen allerdings schon selbst erstickt. Die Gefahr war somit gebannt. Die Feuerwehr, die mit mehr als 20 Kräften im Einsatz war, kontrollierte die verrußte Küche vorsorglich noch mithilfe einer Wärmebildkamera.

Von Joachim Dege