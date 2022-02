Burgdorf

Der Kulturverein Scena wagt einen Neustart seiner Stummfilm-Matineen im Kino Neue Schauburg. Am Sonntag, 27. Februar, flimmert dort ab 11.15 Uhr „The Kid Brother“ über die Leinwand. In dem Film aus dem Jahr 1927 verkörpert der legendäre Stummfilm-Star Harold Lloyd einen Pechvogel, der neben seinen starken Brüdern einen schweren Stand hat.

In Deutschland hieß der Film einst „Der kleine Bruder“ oder „Harold, der Pechvogel“. Kritiker hätten die amerikanische Westernkomödie für einen der besten Filme Lloyds befunden, wirbt Scena. Das Kinowerk habe alle Zutaten, die einen guten Stummfilm ausmachten – Spannung, Rührung und jede Menge wundervoller Gags. Der Underdog Harold durchlebt eine wilde Geschichte und gewinnt am Ende nicht nur die Angebetete, sondern auch die ihm gebührende Achtung. Am Klavier begleitet der auf Stummfilme spezialisierte Pianist Richard Siedhoff die Filmvorführung.

Um Warteschlangen vor dem Kino an der Feldstraße zu vermeiden, bittet Scena darum, Karten für das Stummfilm-Erlebnis möglichst über die Internetseite der Schauburg zu buchen. Der Eintrittspreis beträgt 12 Euro. Im Kino gelten die 2G-Regelung und die Pflicht zu Tragen eines FFP2-Mund-Nasen-Schutzes.

Von Joachim Dege