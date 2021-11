Burgdorf

Besondere Unikate und Schätze können die Burgdorfer dieses Wochenende bei der Kunsthandwerkerausstellung im Stadtmuseum bewundern und erwerben. Am Sonnabend und Sonntag verwandelt sich das Fachwerkhaus in der Schmiedestraße 6 in ein Paradies für Kunstliebhaber, die sicherlich das eine oder andere besondere Weihnachtgeschenk finden werden.

Unterschiedliche Aussteller und Ausstellerinnen haben sich im Stadtmuseum zusammengefunden. Textildesignerin Martina Schrader stammt aus dem Norden Hannovers und verkauft in Burgdorf selbstgemachte Kissen und Taschen. Dieses Jahr hat sie eine Neuigkeit in ihrem Sortiment: Geschenkbänder, die sie aus Stoffresten herstellt, die sonst im Müll landen würden. Individuellen Schmuck können Kunden bei Goldschmiedin und Gestalterin Petra Schwientek-Faupel erwerben. „Alle Schmuckstücke sind echte Unikate“, sagt die Kunsthandwerkerin aus der Wedemark. Sie verarbeitet verschiedenste Materialien und Farben zu besonderen Einzelstücken. Für das richtige Ambiente in der dunklen Jahreszeit sorgt Designerin Almut Ranze-Sanders mit ihren besonderen Leuchten. Aus Leinenpapier hat sie leuchtende Blumen gestaltet.

Ringe, Armbänder, Ketten und Anhänger gibt es bei Goldschmiedin Petra Schwientek-Faupel Quelle: Marie Pinkert

Gitta Metzler und Gisela Schmidt-Bublitz besuchen die Ausstellung diesen Sonnabend gemeinsam. „Ich war schon einmal beim Kunsthandwerkermarkt. Damals habe ich mir ein Kissen gekauft und war sehr zufrieden damit“, sagt Schmidt-Bublitz. Auch Metzler sagt begeistert: „Das Angebot ist sehr vielfältig. Hier können wir sehr schön bummeln und schauen“. Bei einem Stück Kuchen und Kaffee gegen einen kleinen Obolus lässt sich das vielfältige Angebot gut bestaunen.

Die Freundinnen Gitta Metzler (links) und Gisela Schmidt-Bublitz begutachteten die Werke der Kunsthandwerkerinnen Quelle: Marie Pinkert

Auch die Organisatorinnen sind zufrieden. Mehr 60 Besucher schauten sich die Ausstellung am Sonnabend bereits an. Auch am Sonntag öffnet das Stadtmuseum von 11 bis 18 Uhr für die Besucher und Besucherinnen. Sie können zudem beim verkaufsoffenen Sonntag durch die Innenstadt bummeln oder beim Martinsmarkt auf dem Spittaplatz viel Dekoratives und Nützliches an den Ständen erwerben, die der Verkehrsverschönerungsverein dort organisiert hat. Für alle Kinder folgt das Highlight des Wochenendes um 17 Uhr. Dann zieht der Martinsumzug nach einer kurzen Andacht an der St.-Pankratius-Kirche durch die Innenstadt. Dabei gehen die Jungen und Mädchen mit ihren Laternen, sie singen gemeinsam und begleiten St. Martin auf seinem Pferd.

Von Marie Pinkert