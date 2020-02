Burgdorf

Der Kulturverein Scena, der seit mehr als 20 Jahren Ausstellungen mit Werken professioneller Künstler organisiert, geht eine Kooperation mit dem Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) ein. Fortan sollen Arbeiten von Burgdorfer Hobbykünstlern in Dauerausstellungen in der vom DRK betriebenen städtischen Begegnungsstätte Aktiv-Treff an der Wilhelmstraße zu sehen sein. Die Kunstauswahl nimmt Scena vor.

Reinhard Bielefeld leitet für das DRK seit zweieinhalb Jahren den Aktiv-Treff, der bis vor Kurzem noch unter dem Namen Herbstfreuden firmierte. Er koordiniert das Programm und die Raumvergabe an die mittlerweile 28 verschiedenen Gruppen, die dort Woche für Woche zusammenkommen. Annähernd 1000 Besucher zählt Bielefeld im Monat. Ihnen will er künftig auch Kunst an den Wänden bieten.

Ausstellung dauert bis Mitte Juli

Darum fragte Bielefeld bei Scena an, ob sich der Kulturverein ein Engagement in der Begegnungsstätte vorstellen könne. Scena ließ sich nicht lange bitten: Schon nächste Woche wollen Erika Klee und Michael Polte, die die Ausstellungsreihe „Kunst in der Kapelle“ verantworten, Bilder aus den eigenen Ateliers aufhängen. Am Freitag, 28. Februar, um 18 Uhr eröffnet die Schau, die bis zum 16. Juli dauern soll und zwei noch nicht terminierte Abende mit Künstlergesprächen vorsieht.

„Die Räume sind ausreichend groß. Sie sind hell. Und es gibt an den Wänden Leisten zum Hängen der Bilder“, attestiert Polte dem Aktiv-Treff die Eignung als Ausstellungsort. Kunst von Burgdorfer Künstlern solle es sein, hat sich Bielefeld gewünscht. Solche gebe es in ausreichender Anzahl, erklären Polte und Klee, die mit ihren Werken den Anfang machen wollen.

Unter der Überschrift „twin“ zeigt Polte eine ganze Reihe von jeweils einander zugeordneten Bildpaaren unterschiedlicher Stilrichtungen und Materialien. Der Gartenbauingenieur im Ruhestand ist Autodidakt. Ihm hat es die Natur angetan, was sich in seinen Motiven wiederspiegelt. Klee, die einst Bildende Kunst studierte und als Kunstlehrerin gearbeitet hat, hat für ihre kleinformatigen Ölgemälde den Blick durch das Mikroskop auf Viren, Bakterien und Parasiten gewagt und dies dann künstlerisch umgesetzt. Ihre größeren Arbeiten sind abstrakt gehalten und zeigen beispielsweise Löcher in Stoffelementen.

Scena will Schwellenängste abbauen

Hobbykunst war bislang im historischen Rathaus I zu Hause, wenn die Stadt die Werke der Kunstpreis-Teilnehmer ausstellte. Dass sich fortan auch Scena der Hobbykunst annimmt, könne dem Abbau von Schwellenängsten Vorschub leisten, glauben Klee und Polte. Nach wie vor empfänden viele Bildende Kunst als etwas Elitäres. Deshalb sei man gut beraten, einen Schritt auf die Betrachter zugehen und sich in deren Alltag zu präsentieren.

„Im Aktiv-Treff haben wir genug Frequenz“, sagt Bielefeld, der überzeugt ist, dass das Kunstprojekt bei den Besuchern der Begegnungsstätte ankommt. Laut Polte steht Scena mit vielen Hobbykünstlern in Kontakt und könne somit leicht Ausstellungen organisieren. Wer im Aktiv-Treff ausstellen will, kann sich aber auch gern melden, entweder bei Scena-Sprecher Matthias Schorr unter Telefon (05136) 6624 oder per E-Mail an info@scena-burgdorf.de.

