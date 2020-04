Burgdorf

Stornierungen, Umbuchungen – Anette und Günter Honemann vom gleichnamigen Reisebüro stecken derzeit im Stress: Fast alle ihrer Kunden melden sich in dem Unternehmen mit dem Namenszusatz „Urlaub & Meer“, weil sie wegen der Corona-Krise ihre Reise während der Osterferien und auch in den folgenden Wochen nicht werden antreten können. Und trotz dieser vielen Aufträge mussten die Inhaber ihre beiden Vollzeit-beschäftigten in Kurzarbeit schicken: „Wir arbeiten momentan umsonst“, sagt Günter Honemann.

Wie alle Inhaber von Reisebüros beraten die Burgdorfer die Reisenden bei der Urlaubsplanung, sie schließen die Verträge mit ihnen ab und sorgen dann dafür, dass die Erholung beginnen kann. Dafür stellen ihnen die großen Reisekonzerne Buchungssysteme und Werbematerialien, und sie zahlen dafür Provision. Allerdings können sie – wie eben jetzt – diese zurückbuchen, wenn die Kunden zu Hause bleiben müssen. Für die Honemanns und ihre Kollegen bedeutet dies, dass ihre Arbeit der vergangenen Monate nicht mehr bezahlt wird. „Unsere Einnahmen sind damit praktisch nicht mehr vorhanden“, sagt Günter Honemann. Mehr noch: Die Inhaber des Reisebüros müssen auch die Rückabwicklung der Reiseverträge aus eigener Tasche finanzieren.

Zwischen Urlaubsbildern findet sich der Appell an die Kunden zum Durchhalten und Weitermachen. Quelle: privat

„Wir versuchen jetzt, Stornierungen zu vermeiden“

„In unserer Branche haben wir ja viel erlebt und gerade erst die Thomas-Cook-Pleite überstanden“, sagt Günter Honemann, der sein Unternehmen seit 29 Jahren führt. „Ich dachte, etwas Schlimmeres kann es gar nicht geben – und nun Corona.“ Keine Kunden mehr im Geschäft, Rufumleitung ins Homeoffice, Existenzangst für sich und die Angestellten, darunter zwei Auszubildende. Aus dem Kopf bekomme sie die Krise überhaupt nicht mehr, sagt Anette Honemann. Sie lebt im Spannungsfeld zwischen den eigenen Sorgen und den Ängsten der Kunden, die wegen ihrer geplanten Urlaubstouren anrufen und auch noch weit in der Ferne liegende Reisen stornieren wollen. Möglichst kostenlos, doch das ist vorerst nur bis 30. April möglich.

So findet sich Anette Honemann mitunter auch als Trösterin am Telefon wieder, wenn Reisen auf der Aida oder in einem Tui-Resort zu platzen drohen. „Wir versuchen jetzt, die Buchungen zu halten und Stornierungen zu vermeiden“, sagt sie und spricht davon, dass viele ihrer Kollegen kaum noch in den Schlaf fänden. „Natürlich schlafen wir schlecht, weil wir ja auch die Sorgen und Ängste der Kunden hören, die wir zum Teil seit Jahren kennen.“ Trost finde sie bei Gesprächen in der Familie, sagt Anette Honemann, aber auch bei anderen Inhabern von Reisebüros. „Seit der Thomas-Cook-Pleite sind wir gut vernetzt, wir weinen und lachen gemeinsam.“

Viele Hoffnungen

Honemanns hoffen nun – darauf dass die Ungewissheit bald endet. Dass die Kurzarbeiterregelung so unkompliziert wie bislang weiterhin gilt. Dass die Einmalzahlung von 3000 Euro des Landes bald fließt. Dass die Freischaltung für den Antrag einer Bundesförderung gelingt. Und dass der Vermieter sich vielleicht kulant zeigt. „Wir haben alles gemacht, was möglich ist – nun hoffen wir“, sagt Anette Honemann und freut sich zugleich über viele positive Rückmeldungen der Kunden. „Das macht Mut“, ergänzt ihr Mann, gleichwohl gelte: „Ein Reisebüro ohne Rücklagen übersteht diese Situation nicht.“

In Kurzarbeit: Händler, Handwerker, Gastronomen, Dienstleister Fast im Stundentakt gingen in den vergangenen Tagen die Anträge auf Kurzarbeit bei den Behörden ein – auch von Händlern, Handwerkern, Gastronomen und Dienstleistern in der Kernstadt Burgdorf und den Ortsteilen. Wie viele genau inzwischen vorliegen, vermag Holger Habenicht, Sprecher der Arbeitsagentur Hannover, derzeit nicht zu sagen: Die Zahl ändere sich ständig. Auch Cetin Kinzilyel hat vor zwei Wochen seine Mitarbeiter in die Kurzarbeit geschickt – schweren Herzens, wie er sagt. „Ich habe das Unternehmen vor sechs Jahren gegründet und mit der Hilfe der Kollegen aufgebaut.“ Nun habe ihn die Corona-Krise mit voller Breitseite getroffen: „90 Prozent unserer Fahrten entfallen mindestens“, sagt der Taxiunternehmer nach den ersten Tagen. Lediglich Touren mit Dialysepatienten, Fahrten zu Strahlentherapien und mitunter zum Einkaufen seien noch zu absolvieren. „Das schaffe ich allein, so wenig ist das“, bilanziert Kinzilyel, der zudem noch immer mit den Folgen eines Brandes vor einigen Monaten kämpft, der einen Teil seiner Autos zerstört hatte. Zwölf Fahrzeuge bringt Kinzilyel mit 18 Vollzeitkräften und ebenso vielen Aushilfen normalerweise auf die Straße. Noch hofft er, dass diese Zeit zurückkehrt. Noch hat er keinem die Kündigung ausgesprochen und kein Auto abgemeldet wie so viele andere Kollegen. Daran wolle er festhalten, sagt der Unternehmer und fordert vor allem eine finanzielle Soforthilfe: „Ein Kredit nützt mir ja nichts, weil ich das Geld zurückzahlen muss.“ Unterstützung signalisieren derzeit unter anderem die Banken, die über eine Stundung der Raten nachdenken. „Ein Lichtblick“, sagt Kinzilyel. Ein zweiter: die Kollegen, die immer wieder Hilfe anbieten. Ein dritter wären mehr Kunden. „Aber jeder vermeidet im Moment eine Fahrt, aus Angst sich irgendwo anzustecken.“ Bis zunächst zum 18. April hat Spiridon Kailoglu, Inhaber des Restaurants „ Athen“, für seine Mitarbeiter Kurzarbeit beantragt. Aber ob dieser Zeitraum ausreicht, vermag er derzeit nicht zu sagen. „Wir haben deshalb jetzt erst einmal die Kosten reduziert und bieten von 17 bis 20 Uhr einen Abholdienst an“, sagt er – mit deutlich kleinerer Besetzung als zu normalen Zeiten. „Sobald sich die Situation bessert, können die Mitarbeiter zurückkommen“, sagt Kailoglu, fest davon überzeugt, die Krise meistern zu können. „Die alten Griechen haben immer gesagt, dass auf ein Gewitter die Sonne folgt, davon bin auch ich überzeugt.“ Deshalb halte er auch vom Ruf nach dem Staat nicht viel: „Es wäre gut, wenn der hilft, aber jeder muss selber etwas tun“, sagt der Gastronom. bis

So können Sie Geschäften, Gastronomie und Freiberuflern in Ihrer Nachbarschaft jetzt helfen Geschäfte und Restaurants müssen schließen, Freiberufler haben kein Einkommen mehr: Viele Kleinunternehmer in der Region Hannover wehren sich jetzt mit kreativen Ideen gegen die drohende Pleite. Hier zeigen wir Ihnen, wer in Ihrer Nachbarschaft jetzt Hilfe braucht - und wie Sie diese leisten können: So können Sie helfen: Alle Einträge in einer Tabelle und auf einer interaktiven Karte

Sie benötigen selbst Hilfe? Dann tragen Sie hier Ihr Geschäft oder Ihre Aktion ein

Lesen Sie auch

Von Antje Bismark