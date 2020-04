Burgdorf

Der Ratsausschuss für Wirtschaft, Arbeit, Liegenschaften und Verkehr (WALV) wird am Montag, 20. April, nicht wie geplant tagen. Die Burgdorfer Stadtverwaltung hat am Sonnabendmittag per E-Mail mitgeteilt: „Als Vorsichtsmaßnahme hat sich die Stadt dazu entschieden, die WALV-Sitzung nicht stattfinden zu lassen, da das Stattfinden nicht zwingend erforderlich ist.“ Stattdessen soll der Verwaltungsausschuss (VA) der Stadt, der am Dienstag, 21. April, ab 16.30 Uhr im StadtHaus unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagt, die notwendigen Beschlüsse fassen.

Auf der Tagesordnung steht ein brisantes und seit Jahren kontrovers diskutiertes Thema: die Schulwegsicherung für die Grundschüler aus Hülptingsen. Es geht um die Entscheidung, ob eine Bedarfsampel in Höhe der Bushaltestelle an der Ortsdurchfahrt installiert wird – für diese Lösung spricht sich die Politik mehrheitlich aus –, oder ob eine neue Haltestelle an der Nebenstraße Zur Papenkuhle gebaut wird, was die Stadtverwaltung favorisiert.

Ortsvorsteher hofft auf bürgernahe Entscheidung

„An der ausfallenden Sitzung können wir nichts ändern. Unsere Hoffnung ist jedoch, dass das Meinungsbild zur Ampel, wie es sich bislang im Rat abzeichnet, auch im Verwaltungsausschuss niederschlägt“, sagt Hülptingsens Ortsvorsteher Cord-Heinrich Schweer. „Die Bürgerinitiative hätte gern noch einmal die Gelegenheit genutzt, ihre Argumente vorzubringen“, sagt Schweer, der die Eltern in ihrem Anliegen von Anfang an unterstützt.

Keine öffentliche Beratung über Trimm-Dich-Pfad

Der WALV-Ausschuss sollte am Freitag zudem eine Empfehlung abgeben, ob der Trimm-Dich-Pfad in der Hülptingser Gemarkung in der jetzigen Form erhalten bleibt, zum Waldweg ohne Sportgeräte zurückgebaut oder der Nutzungsvertrag mit der Forstverwaltung komplett gekündigt wird.

Für die öffentliche Ratssitzung, die direkt im Anschluss an den VA am Dienstag um 18 Uhr im StadtHaus beginnt, stehen beide Themen nicht auf der Tagesordnung. Ob die Stadtverwaltung die Tagesordnung für den Rat noch kurzfristig ergänzen wird oder ob die Themen in einer späteren Ratssitzung beraten werden, dazu war am Sonntag keine Stellungnahme vom Rathauschef Armin Pollehn ( CDU) zu bekommen.

Ortsvorsteher Schweer hat klare Erwartungen an Rat und Verwaltung. „Ich hoffe, dass in beiden Punkten nicht über die Köpfe der Bürger hinweg entschieden wird.“

