Burgdorf/Laatzen

Julia Schütter kennt die KSG-Neubauten am Weimarer Bogen wie die berühmte Westentasche. Schließlich schaut die Projektleiterin mindestens einmal wöchentlich, wie die Arbeiten vorangehen – und ob sie möglicherweise nach einer Baubesprechung eingreifen oder nachsteuern muss. Bis zu 30 Teams aus unterschiedlichen Gewerken koordiniert sie dabei, und angesichts der Fortschritte zollt sie den Firmen ihren Respekt: „Es geht gut voran.“

Für die 37-Jährige stand schon während des Architekturstudiums fest, dass sie die Bauleitung übernehmen und sich nicht der klassischen Entwurfsplanung widmen wollte. „Deshalb habe ich dann auch Baumanagement belegt, als einzige Frau damals“, sagt sie im Rückblick. Die folgenden Jahre ins Berufsleben bezeichnet sie als durchaus steinigen Weg in der noch von Männern dominierten Baubranche. Denn nach einem Traineeprojekt in Hamburg, das wegen der Wirtschaftskrise 2009 endete, bewarb sie sich als Projektleiterin bei Baufirmen und musste sich dabei auch Fragen nach dem Kinderwunsch gefallen lassen.

Anzeige

Projektleiterin muss auch die Kosten im Blick behalten

„Bei Männern spielt so etwas keine Rolle, wenn sie sich vorstellen“, sagt die Mutter von zwei Kindern im Alter von sechs und neun Jahren. Gleichwohl bemerkte sie ein Umdenken, auch auf den Baustellen. „Die jüngere Generation hat im Gegensatz zu alten Hasen kein Problem, wenn Frauen auf der Baustelle das Sagen haben“, sagt Schütter. Und je größer eine Firma sei, desto höher sei die Chance, auch als Frau dort eine Arbeit zu finden und sich beruflich entwickeln zu können. Auch privat kommt ihre Berufung zum Einsatz: Schütte hat sich in ihrem Wohnort Laatzen ein Haus gekauft, das sie nun in Eigenregie entkernt und umbaut.

Weitere HAZ+ Artikel

Sie übernahm schließlich bei der evangelischen Landeskirche die Leitung für Projekte wie die Gestaltung des Hans-Lilje-Hauses oder den Bau der Kapelle beim Haus der kirchlichen Dienste. „Ich wollte schon immer bauen“, sagt sie. Mit dem Beruf könne sie ihre beiden Lieblingsfächer aus der Schule – Mathematik und Kunst – verbinden. Die größte Freude sei zu sehen, dass auf Papier entworfene Gebäude dann auch funktionieren. „Und im Gegensatz zu vielen Architekturbüros muss ich dabei noch die Kosten im Blick behalten“, ergänzt sie. Das führe oft zu einem Abwägen zwischen dem, was wünschenswert sei, und dem, was finanzierbar sei.

Für die Kollegen ist sie der „Kaffee am Morgen“

Fast neun Jahre kümmerte sie sich um Gebäude der Landeskirche, dann wechselte sie zur KSG. „Dort kann ich mich beruflich weiter entwickeln“, begründet Schütter den Wechsel, der ihr in diesem Fall auch Kolleginnen bescherte. Sie zeichnet jetzt verantwortlich für Neubauprojekte wie den Mehrfamilien- und Reihenhäusern in Burgdorf, aber auch für das Baugebiet Benther Blick mit bis zu 540 Wohneinheiten samt Kita. Dort rückt ein Thema zunehmend in den Fokus der Projektleiterin: die Nutzung der regenerativen Energie, beispielsweise mit dem Einbau von Fotovoltaikanlagen. „Inzwischen entwickeln wir komplette Energiekonzepte, da geht es unter anderem auch um E-Tankstellen“, sagt Schütter.

So viel Spaß sie derzeit an der Projektleitung findet: Mittelfristig möchte sich die 37-Jährige beruflich noch weiter entwickeln und Personalverantwortung in der Bereichsleitung übernehmen. Auch dort gebe es noch nicht viele Frauen, aber sie kenne die Rolle der Vorkämpferin ja schon, sagt sie schmunzelnd. „Ich habe noch nie gedacht, dass ich etwas nicht schaffe“, sagt die 37-Jährige. Sie ist überzeugt, dass sie nicht nur die Seminare im kaufmännischen Bereich oder der Personalentwicklung packt, sondern auch weitere Erfahrungen auf der Baustelle und im Team sammelt, von dem sie wegen ihrer fröhlichen und aufmunternden Art auch als „Kaffee am Morgen“ bezeichnet wird.

Von Antje Bismark