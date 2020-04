Einen besonderen Tanz in den Mai organisieren in diesem Jahr die vier Tanz- und Eventstudios von Imke und Berko Meyer in Burgdorf, Hänigsen, Schwarmstedt und Meinersen: „DisTanz“ heißt das Projekt der Woche.

Denn am 30. April wollen sie mit ihren Mitgliedern und Interessierten feiern, jeder für sich in seinem Wohnzimmer, aber eben doch gemeinsam. Für Abwechslung sorgen, in einer Zeit, in der sich viel in den eigenen vier Wänden abspielt. Der Titel „DisTanz in den Mai“ habe sich in einem Gespräch mit einem Kollegen aus München ergeben. „Er macht es dort, wir machen es hier“, erzählt Meyer.

So können sich am 29. und 30. April die Teilnehmer jeweils von 17 bis 19 Uhr ein Überraschungspaket in den vier Tanz- und Eventstudios der Meyers abholen. Um 21.30 Uhr treffen sie sich dann im Online-Portal, dann soll es unter anderem eine Tanzparty sowie eine Playback-Show geben. Für Mitglieder ist die Teilnahme kostenlos, alle anderen bezahlen 20 Euro pro Paar. Die Anmeldung ist per E-Mail an tanzen@studio-b5.de möglich, der Zugangslink ist im Überraschungspaket enthalten.

Parallel dazu erarbeiten Meyers das Konzept für die Wiedereröffnung, das er jetzt der Stadtverwaltung vorgestellt habe. „Es gewährleitet die Sicherheitsvorkehrungen, deshalb stehen wir jetzt Gewehr bei Fuß und warten darauf, dass unser Konzept von der Stadt abgenommen wird“, sagt Berko Meyer. ch