Burgdorf

Erst mit Pfefferspray und der Unterstützung weiterer Mitarbeiter ist es einem Ladendetektiv am Freitagabend in einem SB-Markt an der Uetzer Straße gelungen, einen renitenten Ladendieb zu überwältigen und an die Polizei zu übergeben. Der Detektiv beobachtete, wie der 27 Jahre alte Mann aus Hannover in dem Markt eine Flasche Wodka und ein Küchenmesser einsteckte. Als er ihn ansprach, reagierte der Dieb aggressiv. Da er den Detektiv beleidigt und obendrein bedroht haben soll, habe der Sicherheitsmann Pfefferspray eingesetzt, teilt die Polizei mit. Mithilfe weiterer Mitarbeiter des Ladens sei es gelungen, den Dieb in ein Büro zu bringen, wo er dem Detektiv dann gegen dessen Schläfe geschlagen haben soll. Als schließlich die Polizei eintraf, habe der 27-Jährige Widerstand geleistet und auch die Beamten beleidigt.

Von Joachim Dege