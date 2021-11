Burgdorf

Für gestohlene Waren im Wert von lediglich fünf Euro hat eine 44 Jahre alte Frau am Montagvormittag ein Strafverfahren riskiert. Nach Darstellung der Polizei steckte sie sich im E-Center an der Uetzer Straße eine Flasche Wein und Gewürze in den Rucksack und verließ den Laden, ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter beobachtete das, hielt sie auf und übergab sie der Polizei.

Von Joachim Dege