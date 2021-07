Burgdorf

Statt Sachspenden bittet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Burgdorf ab sofort um Geldspenden für die Betroffenen der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Der Grund: Die Hilfsbereitschaft der Menschen ist so groß, dass alle Lager der Hilfsorganisationen randvoll mit Sachspenden sind. „Auch unsere Kleiderkammer in Drei Eichen quillt über“, sagt DRK-Vorsitzender Gero von Oettingen. Der örtliche DKR bittet die Bürgerinnen und Bürger deshalb, statt Kleidung, Bettzeug, Spielsachen oder Hygieneartikeln nun Geld für den Wiederaufbau zu spenden – beispielsweise für Baumaterial, Waschmaschinen, Kühlschränke, Herde und andere notwendige Haushaltsgeräte. Wer spenden will, findet dazu nähere Angaben unter www.drk.hochwasser.de.

In Rücksprache mit dem DRK-Landesverband sei verabredet worden, kurzfristig einen neuen Spendenaufruf zu starten, wenn wieder konkreter Bedarf an Sachspenden entstehe, erklärt von Oettingen. Bundesweit plane das DRK mehrere Lager mit Dingen des alltäglichen Bedarfs einzurichten, um für Katastrophen in Deutschland besser gewappnet zu sein, berichtet er.

Kirche sammelt Geld für Flutopfer

Geld für die Menschen in den Katastrophengebieten sammelt auch die katholische Kirchengemeinde St. Nikolaus mit ihren Standorten in Burgdorf, Hänigsen und Uetze. Die Kollekten der Gottesdienste am Sonntag, 25. Juli, sind für diese Hilfsaktion bestimmt. „Das Geld geht an das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe, bei dem auch die Caritas mitarbeitet“, sagt Wolfgang Obst vom Pfarrgemeinderat.

Um den Menschen, deren Hab und Gut von den Wassermassen im Westen Deutschland zerstört wurde, so schnell wie möglich zu helfen, haben Burgdorfs Feuerwehrleute und zahlreiche weitere Helfer und Firmen am Wochenende ein beeindruckendes Engagement gezeigt. Sie haben auf dem Hof der Burgdorfer Feuerwache und der Schillerslager Ortsfeuerwehr tonnenweise Spenden sortiert und auf Paletten verpackt, damit Lastwagen sie in die Metropolregion Aachen bringen konnten.

50 Helfer sortieren und palettieren

„Im Endeffekt waren 50 Leute bis Sonntagfrüh um 3 Uhr im Einsatz, und am Sonntag ging es mittags schon weiter“, berichtet Burgdorfs Ortsbrandmeister Florian Bethmann. „Nur 20 Stunden nach dem Start war die erste Lieferung vor Ort.“ Die dortigen Hilfsorganisationen seien vor allem erfreut gewesen, dass die Spenden aus Burgdorf sortiert und palettiert gewesen waren, das sei wohl nicht immer der Fall. „Sie wurden uns mit Kusshand abgenommen.“

160 Paletten mit Hilfsgütern aus Burgdorf

Rund 160 Paletten wurden bis Montag aus Burgdorf geliefert. Weil die Kaserne, wo die Hilfsgüter gelagert werden, inzwischen rappelvoll sei, verzichtet die Burgdorfer Feuerwehr vorerst auf weitere Lieferungen. „Wir haben noch Paletten für weitere fünf 40-Tonner-Züge“, sagt Bethmann. Sie werden in einer Logistikhalle in der Nähe von Burgdorf gelagert. Das ist laut Ortsbrandmeister notwendig, weil extrem hochwertige Dinge gespendet wurden.

Sortiert und auf Paletten befestigt: Von Bürgern und Firmen gespendet Hilfsgüter auf dem Hof der Burgdorfer Feuerwache. Quelle: privat

Firmen unterstützen die Helfer

Eine ungewöhnliche Spende kam von einem Landwirt aus Neustadt am Rübenberge. Er stellte seine großen Kartoffellagerkisten, die er wegen der Aufgabe des Kartoffelanbaus nicht mehr benötigt, zur Verfügung. Er hatte laut Bethmann vom Palettenmangel in Burgdorf gehört. Ein Spediteur aus Sehnde habe sich sofort bereit erklärt, die Kisten abzuholen. Geholfen habe unter anderem auch die Keksfabrik Parlasca, die Gitterboxen zur Verfügung stellte. Unterstützung kam ebenso vom THW, das seinen Gabelstapler und seinen Palettenlastwagen bereitstellte. „Ich bin begeistert und beeindruckt von der großen Hilfsbereitschaft und Spontanität der Leuten und der Firmen“, betont Ortsbrandmeister Bethmann.

Von Anette Wulf-Dettmer