Burgdorf

Zu einer Gartenbauzentrale und auf einen Kürbishof in Papenburg führt eine Tagesfahrt, die der Landfrauenverein Burgdorf organisiert. Am Mittwoch, 18. September, geht es um 7 Uhr an der Pyramide am Kleinen Brückendamm los. Die Rückkehr ist für gegen 20 Uhr geplant.

Der Ausflug bietet die Möglichkeit, sich über die Arbeit einer Vermarktungsgemeinschaft und eines Direktvermarkters zu informieren. Erstes Ziel ist die Gartenbauzentrale, einer Vertriebs- und Absatzgenossenschaft für 44 Gartenbaubetriebe in und um Papenburg. Nach der Mittagspause mit Grillbüfett geht es dann zum Kürbishof von Familie Sprengel, die ihre Produkte selbst vermarktet. Die Besonderheit des Betriebs mit Hofladen: Dort werden zahlreiche historische Gemüsesorten angeboten. Auf dem Hof wird für die Frauen zudem der Kaffeetisch gedeckt sein.

Die Kosten für den Tagesausflug betragen 55 Euro inklusive Führungen, Mittagessen und Kaffeegedeck. Anmeldungen, auch Nichtmitglieder können mitfahren, nimmt Christiane Buchholz unter Telefon (05136) 4337 und per E-Mail an chr.bu@htp-tel.de entgegen.

Von Sandra Köhler und Anette Wulf-Dettmer