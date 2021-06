Burgdorf/Lehrte/Sehnde/Uetze/Langenhagen

Rassismus im Alltag erleben, darüber sprechen und über die Folgen nachdenken – dazu will eine Kooperation anregen, zu der sich jetzt drei Volkshochschulen (VHS) der Region und das Spielfeld Gesellschaft, eine Initiative der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung, zusammengefunden haben. Dass nicht um schlichte Wissensvermittlung, sondern um Reflexionen geht, ergibt sich aus dem Namen, den sich die VHS Ostkreis, Langenhagen und Hannover für die Zusammenarbeit gegeben haben: Denkraum.

Als erstes übergreifendes Projekt haben die Partner jeweils zweitägige Veranstaltungen zum Thema Rassismus organisiert. Die Reihe „Let’s talk about racism“ umfasst jeweils eine Lesung an einem Freitagabend und eine Schreibwerkstatt am folgenden Sonnabend. Jeder Part kann für sich gebucht werden, aber: „Natürlich ist es gut, wenn die Teilnehmer beide Termine nutzen“, sagt Elke Vaihinger, Geschäftsführerin der VHS Ostkreis. Die Erfahrung des ersten Termins in der VHS Hannover habe gezeigt, dass die Onlineveranstaltung zwar bei der Schreibwerkstatt natürlich die räumliche Distanz bedeute. „Diese wiederum führt, auch zu unserer Überraschung, zu einer großen Nähe, weil die Teilnehmer nicht nur zuschauen, sondern mitmachen“, sagt Annika Eskera von der VHS Langenhagen.

Annette von Stieglitz, Leiterin der VHS Langenhagen, spricht von einer Win-Win-Situation für alle Beteiligten: Die Teilnehmer profitierten von einer großen Bandbreite an Referenten, zu denen die VHS bislang keine Beziehung aufgenommen habe, und die Initiative Spielfeld Gesellschaft könne die vielfältigen Kontakte der Bildungseinrichtungen nutzen.

Schentke, Danquah und Ghassim stellen ihre Werke vor

Die Autorin Anna Yeliz Schentke stellt am Freitag, 25. Juni, ab 19 Uhr ihren noch unveröffentlichten Roman vor, der im Frühjahr 2022 im Fischer-Verlag erscheinen wird. Darin beschäftigt sich die Protagonistin mit der immer wiederkehrenden Frage nach ihrer Nationalität. Sarah Danquah liest am 2. Juli ab 19 Uhr Texte über ihre Alltagserfahrungen mit Rassismus und ihr Gedicht „Die Farbe meiner Haut“, das sie bereits 2020 auf der Black-Lives-Matter-Demonstration in Hannover vor rund zehntausend Menschen vortrug. Sie spricht darüber, wie oft ihr jemand in die dunklen Haare greifen möchte und was das für sie bedeutet.

Babak Ghassim, Autor und Regisseur, schreibt in seinem Text „Heimaterde“ über Hamza Kurtovic und Said Nessar El Hashemi, Opfer des rassistisch motivierten Anschlags in Hanau. Er spricht mit den Gästen der Lesung über den Begriff der Integration und vieles mehr. Die Lesungen böten auch die Möglichkeit zu diskutieren, Fragen zu stellen und eigene Empfindungen zu schildern, sagt von Stieglitz.

In den Schreibwerkstätten am Sonnabend, 26. Juni und 3. Juli, widmet sich die Diversitätsentwicklerin Michelle Bray mit der Autorin und Journalistin Stefanie Schweizer jeweils von 10 bis 15 Uhr mit den Teilnehmenden der Frage, wie das Schreiben genutzt werden kann, um sich mit unterschiedlichen Facetten von Rassismus auseinanderzusetzen. „Schreiben ist ein ideales Instrument, um den persönlichen Blick auf Ungleichheiten und Privilegien zu schärfen – denn Rassismus findet sich leider in immer vielfältigeren Formen in unserem gesellschaftlichen Zusammenleben“ sagt von Stieglitz.

Von Antje Bismark