Mit der Corona-Pandemie gewinnt das Homeschooling auch in Burgdorf zunehmend an Bedeutung. Um Schulen dafür passend auszurüsten, hat Niedersachsen über den Digitalpakt entsprechendes Geld zur Verfügung gestellt. Doch die Digitalisierung in den Schulen ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere: Damit Jugendliche die über den Schulserver gestellten Aufgaben auch von zu Hause bearbeiten können, müssen sie im Besitz nötiger Hardware, also eines Computers oder Laptops sein – und wissen, wie sie damit umgehen können. Dafür will jetzt das Burgdorfer Mehrgenerationenhaus (BMGH) sorgen.

Alle Kinder müssen die gleichen Chancen auf Bildung bekommen, davon ist BMGH-Koordinatorin Ursula Wieker überzeugt: „Es darf nicht von der finanziellen Situation der Familie abhängen, ob ein Kind am digitalen Unterricht teilnehmen kann oder nicht.“ Bereits während des ersten Shutdowns im Frühjahr waren deshalb Flüchtlingskinder mit gebrauchten, aber geprüften und voll funktionsfähigen Laptops ausgestattet worden. Nun wird das Projekt ausgeweitet: Das BMGH will alle bedürftigen Burgdorfer Schulkinder – egal ob Flüchtling oder nicht – ab der fünften Klasse so ausrüsten, dass sie nicht ins Hintertreffen geraten, falls ihre Klassen ins Homeschooling wechseln.

Zum Laptop gibt es einen Computerführerschein und Support

Dazu hat Wieker Kontakt mit dem Gymnasium und der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule (RBG) aufgenommen: „Die Schulen evaluieren, welche Familien Unterstützung bedürfen und geben die Listen an uns weiter.“ An Schüler des Gymnasiums werden etwa 50 Laptops ausgegeben – als Leihgabe mit Vertrag auf unbestimmte Zeit. Von der RBG hat Wieker noch keine Rückmeldung. Ihr ist wichtig, dass das Projekt nachhaltig ist. Und dazu gehört, dass nicht nur gebrauchte Firmengeräte ein zweites Leben bekommen. Sondern auch, dass sich die Jugendlichen melden können und Hilfe bekommen, falls etwas nicht mehr so funktioniert.

Darum kümmert sich Thaer Kayali. Er hat bereits in Syrien mehrere Jahre im Bereich IT gearbeitet und alle Laptops – sämtlich ehemalige Firmengeräte – auf Funktionalität überprüft. Er weist die Kinder in die Benutzung der Geräte ein und zeigt denen, die es noch nicht können, wie sie mit dem Schulnetzwerk IServ umgehen, sich sicher einloggen, Dateien erstellen, speichern, hochladen und versenden. Das BMGH hofft, zumindest einen Teil der Anschaffungskosten über die Stadt refinanziert zu bekommen. „Es gibt neben dem Digitalpakt für Schulen nämlich auch ein Förderprogramm für die Ausstattung zu Hause“, sagt Wieker.

