Burgdorf

Fragen und Probleme rund um Partner- und Elternschaft, Trennung, Überforderung und Einsamkeit, Selbstfürsorge und -verwirklichung sind es, die die Menschen in Burgdorf und Umgebung auch und gerade in der Ausnahmesituation einer Pandemie beschäftigen. Ein persönliches Gespräch ist dabei für viele wichtig. Ute Gerken bietet es an. Die Diplom-Soziologin und systemische Beraterin ist bei der Ehe-, Partnerschafts- und Lebensberatung im Haus der Diakonie an der Schillerslager Straße 9 Ansprechpartnerin für alle, die Unterstützung suchen.

Telefonberatung nur schwach angenommen

Die Beratung geschieht mit Abstand und Spuckschutz. Corona sei nur selten ein Thema, sagt Gerken. Lediglich in einem Gespräch habe Existenzangst infolge ausbleibender Aufträge eine Rolle gespielt. Ansonsten verstärke die Pandemie allenfalls Problemsituationen, sie sei aber nicht deren Auslöser. Etwa wenn ein Paar im Homeoffice plötzlich mehr Zeit miteinander verbringt als gewöhnlich und feststellt, dass es sich nicht mehr viel zu sagen hat. Oder wenn ein Partner merkt, dass ihm davor graut, den anderen nach dessen Pensionierung den ganzen Tag um sich zu haben. „Viele Paare funktionieren toll als Team, wenn es darum geht, den Alltag zu organisieren, oder als Eltern. Aber das Paarsein bleibt auf der Strecke“, beschreibt Gerken das Problem.

Umbruchsituationen machen Probleme sichtbar

Sie wirbt dafür, sich frühzeitig Hilfe zu suchen. „Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern eine Chance, wieder zueinander zu finden“, sagt sie. Voraussetzung dafür sei aber die Bereitschaft beider. „Ich bin weder Therapeut noch Richter“, stellt die Beraterin klar. Sie könne Impulse geben, ins Gespräch bringen, begleiten. Letztlich müssten aber die Menschen, die zu ihr kämmen, ihre eigene Lösung entwickeln. Das gelinge oft bereits nach wenigen Terminen. Umbruchsituationen im Leben, sei es die Pensionierung oder die Geburt des ersten Kindes, forderten Menschen eben viel ab.

Dazu sei es erforderlich, eingefahrene Strukturen anzusprechen und anzupassen, wenn sich herausstellt, dass sie sich im Alltag nicht bewähren. Auch wenn dazu Rollenbilder hinterfragt und Erwartungen überprüft werden müssten. „Wenn eine Frau, die den Alltag mit den Kindern bewältigt, sich mehr Hilfe von ihrem Partner wünscht, muss sie ihn ansprechen. Gleichzeitig aber auch akzeptieren, dass er Dinge auf eine andere Art erledigt als sie und das genauso okay ist“, nennt die Beraterin ein Beispiel aus ihrer Praxis.

Im Haus der Diakonie an der Schillerslager Straße 9 ist die Ehe-, Paar- und Lebensberatung verortet. Quelle: Sandra Köhler

Auch Alleinstehende wissen mitunter nicht weiter. Liebeskummer, Stress im Job, ein Todesfall sind mögliche Ursachen. Überforderung gepaart mit schlechtem Gewissen könne das Fass des Tragbaren zum Überlaufen bringen. Betroffen davon seien vielfach Frauen, deren Kinder längst erwachsen sind, aus verschiedensten Gründen aber noch zu Hause wohnen, obwohl es an der Zeit wäre, ein eigenes Leben zu führen. „Diese Frauen haben sich ihr ganzes Leben um ihre Kinder gekümmert, sind erschöpft und wissen, dass sie sich um sich selbst kümmern müssten“, sagt die Diplom-Soziologin.

Bis zum Termin dauert es maximal zwei Wochen

Zwei Wochen dauert es aktuell in der Beratungsstelle von der ersten Kontaktaufnahme bis zu einem Erstgespräch. 50 Euro beträgt der Eigenanteil, den Paare für ein Gespräch zahlen; 25 Euro sind pro Einzelberatung fällig. Wer sich das nicht leisten kann, bekommt Ermäßigung. „Keiner muss sich scheuen und kann dies einfach bei der Anmeldung sagen“, sagt Gerken.

Anmeldungen nimmt die Lebensberatungsstelle unter Telefon (0511) 723804 entgegen, und zwar montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 14 Uhr, mittwochs von 9 bis 17 Uhr sowie freitags von 8 bis 13.30 Uhr.

Von Sandra Köhler