Orthopädische Artikel von Thuasne in Burgwedel, Faserstifte von Pelikan in Hannover, Grünpflege bei Miele in Lehrte, die Stickerei an der Hannoverschen Neustadt – seit 35 Jahren sorgt Karl-Heinz Röber dafür, dass die Frauen und Männer, die in der Lebenshilfe-Werkstatt beschäftigt sind, auch Arbeit bekommen. Nun verabschiedet er sich in den Ruhestand aus einer Institution, von der er am Anfang nicht wusste, ob sie zu ihm und er zu ihr passt, mit großem Herzschmerz, wie er sagt. Eine Geschichte über seine Arbeit ist auch ein Blick darauf, wie sich die Bedingungen für Menschen mit Behinderung verändert haben.

Unfall mit dem Motorrad

Seine berufliche Laufbahn begann Röber als Werkzeugmacher bei VW in Hannover: „Damals wurden wir alle ans Band gestellt, ich wollte deshalb so schnell wie möglich weg“, sagt der zweifache Vater. Er absolvierte das Fachabitur, arbeitete bei Wabco und wollte Maschinenbau studieren. Doch ein Unfall mit dem Motorrad stoppte alle diese Pläne. Der leidenschaftliche Motorradfahrer kämpfte sich zwar mit 23 Jahren ins Leben zurück, doch seitdem ist sein linker Arm gelähmt. Es folgten eine Umschulung zum staatlich geprüften Maschinenbau-Techniker, ein begonnenes Fahrzeugbau-Studium in Hamburg und etwa 50 Bewerbungen. „Aber nichts hat geklappt.“

Karl-Heinz Röber arbeitet seit 1986 in der Werkstatt der Lebenshilfe. Quelle: Antje Bismark

Der Beruf wird zur Berufung

Dann entdeckte er 1986 die Ausschreibung als stellvertretender Werkstattleiter bei der Lebenshilfe – und bewarb sich. „Damals saß ich im Eingangsbereich und habe überlegt, ob das wirklich was für mich ist.“ Heute weiß er: Es war die richtige Entscheidung, heute spricht er von Berufung. Schon am ersten Tag hätten die Werkstatt-Beschäftigten ihn behandelt, als würden sie ihn ewig kennen. Später habe er zwischen 7.45 und 8.15 Uhr nichts erledigen können, weil ihn alle begrüßt hätten. Corona habe diese herzliche Begrüßung letztlich ausgebremst, sagt der Ruheständler.

Werkstattleiter Karl-Heinz Röber zeigt, was bei Stick-Tec, der Stickerei der Lebenshilfe seit Neuestem gefertigt wird: Hundehalsbänder, Leinen – und vielleicht in Kürze auch Voltigier-Longen. Quelle: Sandra Köhler (Archiv)

Bislang sorgte er – neben vielen anderen Aufgaben – dafür, dass die gut 200 Frauen und Männer mit einem Handicap eine Arbeit hatten. „Sie können nähen, Kunststoff schweißen, zuschneiden, montieren, konfektionieren“, sagt er. Und doch sei es zunehmend schwieriger, Aufträge zu akquirieren: „Längst haben Maschinen viele einfache Arbeiten übernommen“, sagt Röber und fügt hinzu, dass als weitere Standbeine zur Werkstatt seien die Grünpflege und Stick-tec gekommen seien. Dort gebe es gute Aufträge. Für den Winter kündigt er schon jetzt ein weiteres Gebiet an: Die Lebenshilfe werde eine Tannenbaumschonung übernehmen und ab dem nächsten Jahr auch Weihnachtsbäume dort verkaufen.

In seine Zeit als Werkstattleiter fiel zudem das neue Teilhabegesetz, das seit 2001 gilt und das deutliche Verbesserungen für Menschen mit Behinderungen gebracht habe. „Sie erhalten jetzt endlich eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall“, nennt Röber ein Beispiel. Frauen könnten endlich Erziehungsurlaub nehmen. Aber: „Noch immer genießen sie nicht den vollen Arbeitsschutz“, kritisiert er. Als schwierig sehe er zudem die Änderung des Sozialgesetzbuchs IX vor fünf Jahren an. „Die Entscheidung erhöht den Druck, dass Menschen mit einem Handicap in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden sollen.“ Doch viele seien dem Tempo schlicht nicht gewachsen – und oft auch nicht dem psychischen Druck.

Werkstatt beschäftigt mehr Menschen mit psychischen Problemen

Denn letztlich, sagt Röber, änderten sich auch die Menschen in der Werkstatt. Zunehmend beschäftige sie Frauen und Männer mit psychischen Problemen nach einem Burn-out, mit Autismus oder ausgeprägtem Aufmerksamkeitsdefizit, die eine ganz andere Umgebung benötigen als Menschen mit Down Syndrom.

Otfried Galle ist einer der Beschäftigten, der in der Lebenshilfe-Werkstatt unter der Leitung von Karl-Heinz Röber arbeitet. Quelle: Antje Bismark (Archiv)

Hinzu kämen jene mit einer sozial-psychischen Schwäche, auf die die Gruppenleiter besonders eingehen müssten, weil sie schlicht jede Kommunikation verweigerten. „Das sind Herausforderungen, auf die wir gar nicht in dem Umfang eingestellt sind und auf die die Gesellschaft reagieren muss“, fordert er gleichermaßen mit Blick auf die Wohnheime und die Werkstätten.

Menschen mit Einschränkungen werden ihn auch weiter beschäftigen – auch wenn er jetzt nach einer „fulminanten Abschiedsfeier“ erst einmal mit dem Motorrad zum Nordkap fährt. Danach verbindet er Hobby und Berufung in einer kleinen Firma, die er gründen wird. „Künftig werde ich Gespanne für Motorräder bauen, damit auch Menschen mit Behinderung mitfahren können“, sagt er. Passgenau werde jedes der Gefährte sein, schließlich kenne er die Bedürfnisse und Anforderungen ganz genau.

Damit kehre er zu den Wurzeln des Arbeitslebens zurück: „Zur Ruhe werde ich mich nicht setzen“, sagt er und lächelt verschmitzt mit Blick auf ein Buch, das ihm die 45 Kollegen und gut 200 Werkstatt-Mitarbeitern geschenkt haben. Jede und jeder ist dort mit einem Foto zu sehen, noch bei der Lebenshilfe und später auch zu Hause.

