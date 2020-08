Burgdorf

Zwar harrt der Macron-Store an der Poststraße seiner Wiedereröffnung. Daneben gebe es an Burgdorfs Geschäftsmagistrale trotz Corona aber keinen Leerstand mehr, frohlockt Stadtmarketing-Chef Gerd Bleich. Der einzige war von kurzer Dauer und ist bald Geschichte: Keine drei Monate nach Schließung des Sammelsurium wird in dem Ladenlokal an der Marktstraße Ende August ein neues Geschäft an den Start gehen.

Die in Venezuela geborene Gisela Baptista de Holle will, nachdem sie zu Jahresbeginn Burgdorferin geworden war, nun auch ihr Ledergeschäft Corium aus der Knochenhauerstraße in Hannover in die Burgdorfer City verlegen. Nach 34 Jahren Nutzung ist der Neustart in den Räumen des Sammelsurium mit einer gründlichen Renovierung verbunden. Neuer Anstrich, neuer Bodenbelag – das erledigen zurzeit hinter abgehängten Schaufenstern die Tochter und der Schwiegersohn der Geschäftsinhaberin unter Hochdruck, bevor die rustikale Möblierung aus Holz, Glas und Eisen kommt.

Corium kommt aus dem Lateinischen und heißt Leder. Unter diesem Label hat de Holle eine eigene Kollektion an Handtaschen, Herrenportemonnaies und Lederaccessoires, die sie in Spanien in Handarbeit fertigen lässt. Für dieses Segment sehe sie eine Marktlücke in Burgdorf. Den Corium-Laden will sie gemeinsam mit ihrer Tochter betreiben.

