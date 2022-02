Burgdorf

Mehr und gezielte Unterstützung für Jungen und Mädchen mit einer Legasthenie – das wollen Ann Katrin Gries und drei weitere Mütter erreichen, die am Gymnasium einen Arbeitskreis für Eltern planen. „Uns geht es darum, zum einen den Familien mit wichtigen Tipps zu helfen, zum anderen die Lehrer für dieses Thema mehr zu sensibilisieren“, sagt die vierfache Mutter.

Sie kennt die Schwierigkeiten der Kinder aus eigenem Erleben, weil auch ihre drei Söhne Legasthenie haben. Es sei ein langer Weg, nach den ersten Auffälligkeiten eine Diagnose zu bekommen und schließlich Möglichkeiten zu finden, sie mit einer Therapie zu begleiten. Bislang seien Familien in dieser Situation darauf angewiesen, sich selbst zu orientieren und Rat zu finden, sagt Gries. Sie selbst habe vor einiger Zeit einen Eltern-Arbeitskreis an der hannoverschen Käthe-Kollwitz-Schule kennengelernt. „Dort gibt es Vorträge für die Eltern, aber auch die Möglichkeit, sich untereinander und mit den Lehrern auszutauschen“, berichtet sie.

Arbeitskreis richtet sich an alle betroffenen Familien

Davon, so ihre Erfahrung, profitierten alle Seiten. Deshalb könne sie sich eine solche Initiative von Eltern auch für Burgdorf gut vorstellen. Da ihre Kinder am Gymnasium lernen, hat sie zunächst dort andere Mütter gefunden, die das Vorhaben unterstützen. Erste Treffen habe es bereits gegeben, doch Gries und ihre Mitstreiterinnen Annette Wendl, Kathrin Steinecke und Juliane von Hinüber-Jin wollen die Runde gern öffnen für alle Familien, sowohl vom Gymnasium und der IGS als weiterführenden Schulen als auch von den Grundschulen. „Wer sich beteiligen möchte, ist uns willkommen“, sagt Gries.

Die Initiatorinnen wollen zudem die Leitung des Gymnasiums einbinden in den Arbeitskreis. Dabei gehe es auch um organisatorische Fragen: Können sich die Eltern in einem Raum der Schule treffen? Lässt sich die Kontaktadresse des Arbeitskreises auf der Homepage der Schule verankern? Gibt es Lehrerinnen und Lehrer, die an den Treffen teilnehmen und damit als Moderator zwischen Familien und anderen Lehrkräften fungieren können? „Ich werde das Gespräch zeitnah suchen, um all diese Fragen klären zu können“, sagt Gries und hofft auf Unterstützung durch die Verantwortlichen. Denn obwohl es an allen Schulformen Kinder mit einer Legasthenie gebe, nehme das Thema weder im Studium noch in der Qualifizierung einen besonderen Stellenwert ein.

Die Grundfähigkeiten im Lesen und Schreiben zu erlernen, ist für Legastheniker mit unzähligen Klippen verbunden. Quelle: Sandra Köhler (Archiv)

Lehrer können den Lern-Nachteil ausgleichen

Dabei beeinflusst Legasthenie die Jungen und Mädchen in vielen Fächern: Es geht nicht nur um das richtige Schreiben in Deutsch, es geht auch um das Verstehen von naturwissenschaftlichen Aufgaben und das Lernen von Vokabeln in Fremdsprachen. Längst nicht alle Familien wüssten, dass sie – bei einem entsprechenden Gutachten – einen Notenschutz oder einen Nachteilsausgleich beantragen könnten, heißt es beim Niedersächsischen Landesverband für Legasthenie und Dyskalkulie. Um den Lernnachteil wegen der Lese-Rechtschreib-Schwäche auszugleichen, empfiehlt der Verband mit Verweis auf Therapeuten, Legasthenikern mehr Zeit zum Bearbeiten einer Aufgabe zu geben, öfter digitale Angebote zu nutzen, weil die Kinder dann die Größe der Schrift ändern können, oder auf die Bewertung vorgelesener Texte zu verzichten.

Zugleich kritisiert der Verband in einer Handreichung für Lehrerinnen und Lehrer, dass Niedersachsen im Gegensatz zu anderen Bundesländern keinen generellen Notenschutz für die betroffenen Kinder gewährt. Zumeist liegt die Entscheidung bei den Lehrern. Über all diese Fragen wollen die vier Mütter informieren, aufklären und neue Erkenntnisse nach Burgdorf holen. Deshalb, sagt Gries, freue sie sich, dass Friedhelm Espeter, Vorsitzender des Niedersächsischen Landesverbands für Legasthenie und Dyskalkulie, im Frühsommer einen Vortrag für Eltern und Lehrer halten werde. Noch stehen die Details nicht fest.

Info: Wer sich aber für den Arbeitskreis Legasthenie interessiert, erreicht die Initiatorinnen per E-Mail legasthenie.burgdorf@gmail.com.

Von Antje Bismark