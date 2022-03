Burgdorf

Von Strandflitzer bis zum Spaceshuttle reichen die Fahrzeuge, die in der aktuellen Lego-Ausstellung unter der Regie des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) in der KulturWerkStadt zu sehen ist. Diese öffnet noch bis Sonntag, 27. März, an der Poststraße 2.

Die bis Sonntag, 27. März, dauernde Ausstellung zielt nach VVV-Angaben auf Familien. Alle Exponate stammen aus der Sammlung von Christian Lange. Der dänische Spielzeugkonzern Lego kam 1977 mit eigenständigen Konstruktionsbaukästen auf den Markt. Die umfangreiche Ausstellungspalette in der KulturWerk­Stadt umfasst unter anderem Helikopter, Rennwagen, Autos mit besonderer Funktion, Motorräder, Bagger, Kräne, Radlader, Bulldozer, Gabelstapler, Traktoren, Mähdrescher, ein Spaceshuttle und einen sogenannten Flughafenlöschgiganten.

Regulär ist die Schau sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet, wegen der großen Resonanz gibt es einen zusätzlichen Öffnungstag am Sonnabend, 26. März, von 14 bis 17 Uhr.