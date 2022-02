Burgdorf

Corona-Infektionen und Quarantäne: Darunter leiden in diesem Monat alle Schulen in Burgdorf. Hinzu kommen bei einigen aber auch Engpässe in der Unterrichtsversorgung, weil Lehrerinnen und Lehrer fehlen.

So ist die Situation am Gymnasium

„Wir sind nicht so gut versorgt, wie wir es uns wünschen“, sagt Matthias Krapp, Leiter des Gymnasiums am Berliner Ring. Das hänge auch damit zusammen, dass die Schule kurzfristig Lehrer nach Sehnde und Uetze abordnen musste – mit der Folge, dass Klassen in Jahrgang 9 und 10 zusammengelegt werden mussten. „Darüber haben wir Schüler, Eltern und Lehrer intensiv informiert, denn eigentlich will man einen solchen Schritt im laufenden Schuljahr ja vermeiden“, sagt Krapp und lobt zugleich alle Beteiligten für das Verständnis und die Unterstützung. Für die nächsten Wochen biete das Gymnasium den Schülern seine Hilfe an, damit jede und jeder gut in der neuen Klasse ankommen könne.

Auf lokaler Ebene habe das Gymnasium von der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule Unterstützung erhalten, eine Physiklehrerin übernimmt vakante Stunden. „Aber wir sind jetzt an unseren Grenzen angekommen“, sagt Krapp und berichtet davon, dass in Jahrgang 9 noch der Erdkunde-Unterricht ausfallen müsse – bis eine Feuerwehrkraft einspringen könne. „Dann haben wir alle Lücken gestopft.“

Parallel dazu werbe er um Initiativbewerbungen von Referendaren, die in die Region Hannover ziehen. „Ich schaue mir dann die Fächerkombination an und lade sie zu einem Sondierungsgespräch ein, um zu sehen, ob alle Seiten gut zueinander passen“, sagt Krapp. Er wäre froh und dankbar, wenn er mehr Lehrer im Kollegium hätte: „Dann können wir einen Ausfall bei Krankheiten schneller kompensieren.“

So ist die Situation an der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule

„Wir mussten nichts kürzen oder streichen“, sagt Saskia van Waveren-Matschke, Leiterin der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule über das laufende Halbjahr, und fügt hinzu, dass die Schule alle Fächer gerade so abdecken könne – ohne viel Reserve bei kurzfristigen Ausfällen zu besitzen.

Von Antje Bismark