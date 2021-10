Burgdorf/ Lehrte

Diese Woche wird es spannend in den Kinos: Die Neue Schauburg in Burgdorf zeigt den Action-Hit „Keine Zeit zu sterben“ und das Drama „Nahschuss“. Das Andere Kino in Lehrte startet mit dem Thriller „Stillwater“ in die Woche und zeigt anschließend den Science-Fiction-Film „Dune“.

James Bond-Keine Zeit zu sterben. Actionthriller (freigegeben ab zwölf Jahren).

Lange haben Fans auf den letzten James-Bond-Film mit Daniel Craig in der Rolle des britischen Agenten warten müssen. Nun ist es soweit: 007 kehrt aus dem Ruhestand zurück, weil ihn sein alter CIA-Kollege um Hilfe bittet, nachdem ein berühmter Wissenschaftler entführt wurde. Die Rettungsmission gestaltet sich gefährlich, als Bond einem geheimnisvollen Gegner, gespielt von Oscar-Preisträger Rami Malek (Bohemian Rhapsody), begegnet, der an einer gefährlichen Technologie arbeitet.

Neue Schauburg Burgdorf am Fr um 19.30 Uhr, am Sa um 15.30 und um 19.30 Uhr, am So um 9.30 und um 15.30 Uhr, am Di um 19.30 Uhr.

Nahschuss. Drama (freigegeben ab zwölf Jahren).

Der junge Franz Walter gespielt von Lars Eidinger, hat gerade seine Promotion an der Humbold-Universität beendet, als er ein Angebot vom Auslandsnachrichtendienst der DDR erhält. Er nimmt den Job aufgrund der ihm gebotenen Vorzüge an und genießt zunächst gemeinsam mit seiner Freundin die Vorzüge des neuen Lebens inklusive der Auslandeinsätze im Westen. Irgendwann werden Franz die Mittel, zu denen er zwecks der Informationsgewinnung greifen soll, zu skrupellos. Er will aussteigen – doch der Geheimdienst will ihn nicht gehen lassen. Damit beginnt ein Überlebenskampf gegen ein gefährliches System.

Neue Schauburg Burgdorf am Mittwoch um 20 Uhr.

Stillwater. Thriller (freigegeben ab 12 Jahren).

Der Film erzählt die Geschichte der amerikanischen Studentin Allison, die während eines Auslandsaufenthaltes in Südfrankreich wegen Mordverdachts verhaftet wird. Sie soll ihre Freundin getötet haben. Allisons Vater, gespielt von Matt Damon, reist daraufhin nach Frankreich und will die Unschuld seiner Tochter beweisen, obwohl die beiden nur wenig Kontakt haben. Während seines Kampfes für Allison, der durch Sprachbarrieren, kulturelle Unterschiede und ein kompliziertes Justizsystem erschwert werden, baut er eine Beziehung zu einer Französin und deren Tochter auf. Doch die Lage für Allison wird immer aussichtsloser, und bald ist auch ihr Vater in Gefahr.

Das Andere Kino Lehrte am Fr, So, Mo und Di jeweils um 20 Uhr.

Dune. Science-Fiction-Film. (Freigegeben ab 12 Jahren)

Der junge Paul, der aus einem hoch angesehenen Adelshaus stammt, wandert gemeinsam mit seinen Eltern auf den gefährlichen Planeten Arakis, auch bekannt als Dune, aus. Dort sollen sie die Fortsetzung der Herstellung einer bedeutenden Droge sichern. Doch bald drohen auf dem fremden Planeten große Gefahren. Wird er seine Angst überwinden und überleben können?

Das Andere Kino Lehrte am Do um 20 Uhr (OmU).

Von Marie Pinkert