Burgdorf/ Lehrte

Drei Geschichten von außergewöhnlichen Menschen, die es wirklich gab, und eine fiktive Geschichte: In der Neuen Schauburg Burgdorf läuft in der Kinowoche vom 22. bis 28. Oktober unter anderem der Familienfilm „ Jim Knopf und die Wilde 13“ sowie das Drama „Persischstunden“. Im Anderen Kino in Lehrte ist das Drama „ Corpus Christi“ der Wochenfilm.

„ Jim Knopf und die Wilde 13“, Familienabenteuer (ohne Altersbeschränkung)

Der Film ist die Fortsetzung der beliebten Kinderbücher von Michael Ende, in der sich Jim mit Lukas auf ein neues Abenteuer begibt und weiter seine Herkunft erforscht. Zwei Jahre nach „ Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ gehen die beiden in der Realverfilmung auf eine neue, spannende Reise samt Meerjungfrauen, großer Piratenschlacht und versunkener Stadt. Nun müssen sie die kleine Lokomotive Molly retten, die die Wilde 13 entführt hat, um sich an ihnen zu rächen.

Neue Schauburg Burgdorf am Donnerstag um 19 Uhr, am Freitag um 19.30 Uhr, am Sonnabend um 16 Uhr und 19.30 Uhr, am Sonntag um 14.30 und 18 Uhr sowie am Dienstag um 20 Uhr.

„Exhibition on Screen: Frida Kahlo “, Dokumentarfilm (ohne Altersbeschränkung)

Wer war Frida Kahlo? Der Film geht auf die Suche nach dem Menschen, der sich hinter der ikonischen Fassade verbirgt. Er will tiefe Einblicke in zentrale Werke von Kahlo geben, die durch neueste Aufnahmetechnik in hoher Qualität auf der Leinwand erscheinen – eine Ausstellung als Film. Dies komplettieren Interviews mit Kommentaren und detaillierten Kunstanalysen, es kommen bekannte Experten zu Wort, sodass sich die Zuschauer auf eine Reise zur wahren Frida Kahlo begeben.

Neue Schauburg Burgdorf am Sonntag um 11.15 Uhr und am Mittwoch um 17.15 Uhr.

„Persischstunden“, Drama (freigegeben ab zwölf Jahren)

Es ist 1942. Gilles, ein junger Belgier, wird zusammen mit anderen Juden von der SS verhaftet und in ein Lager nach Deutschland gebracht. Er entgeht der Exekution, indem er schwört, kein Jude, sondern Perser zu sein – eine Lüge, die ihn zunächst rettet. Doch dann wird Gilles mit einer unmöglichen Mission beauftragt: Er soll Farsi unterrichten, doch er spricht die Sprache nicht. Das von wahren Begebenheiten inspirierte Drama feierte seine Premiere auf der Berlinale 2020.

Neue Schauburg Burgdorf am Mittwoch um 20 Uhr.

„ Corpus Christi “, Drama (freigegeben ab 16 Jahren)

Das Hochstaplerdrama des polnischen Regisseurs Jan Komasa wurde in den Feuilletons hoch gelobt, lief 2019 bei den Filmfestspielen in Venedig und gewann bei den polnischen Filmpreisen zahlreiche Auszeichnungen. Darin verkörpert Bartosz Bielenia den 20-jährigen Daniel, der in seinem Leben bereits viel Mist gebaut hat. Doch als er einmal wieder in einer Jugendstrafanstalt sitzt, hat er eine spirituelle Erleuchtung. Er möchte fortan den Pfad der Tugend beschreiten und Priester werden.

Das Andere Kino Lehrte am Donnerstag, Freitag, Sonnabend, Sonntag, Montag und Dienstag um 20 Uhr.

Von Elena Everding