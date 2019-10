Burgdorf/Lehrte

Die neue Kinowoche bietet für jeden Cineasten etwas: Serienfans freuen sich auf die Rückkehr der Familie Grantham und ihrer Dienerschaft, während Kinder das Schaf Shaun in Aktion erleben oder an Lottas Leben teilnehmen können.

Downton Abbey. Historienfilm (ohne Altersbeschränkung).

1927. Der König und die Königin kommen zu Besuch nach Downton Abbey. Also müssen ein royaler Lunch, eine Parade und ein Dinner vorbereitet werden. Doch der Earl of Grantham fragt sich, ob das Gut nach den Veränderungen im vergangenen Jahr einem königlichen Besuch gewachsen ist. Als wäre diese Aufgabe nicht schon genug, muss sich das Personal mit dem furchteinflößenden royalen Haushalt abgeben, sodass bald eine kleine Revolution unten im Haus startet. Und Lady Mary fragt sich, ob der Erhalt von Downton Abbey noch zeitgemäß ist. Für die Fans der gleichnamigen Serie kehren viele der Hauptdarsteller nun auf die Leinwand zurück.

Neue Schauburg Burgdorf am Do, Fr, Sa, Di um 20 Uhr, am So um 17 Uhr und 20 Uhr (OmU).

Shaun das Schaf – Ufo-Alarm. Animation/Komödie (ohne Altersbeschränkung).

Über dem verschlafenen Städtchen Mossingham leuchten seltsame Lichter – sichtbares Zeichen für die Landung eines Ufos. Das aber interessiert Shaun überhaupt nicht, das Schaf hat auf der nahe gelegenen Farm Mossy Botton ganz andere Sorgen: Seine verrückten Streiche gelingen überhaupt nicht mehr. Das Interesse ändert sich, als ein außerirdisches Mädchen auf der Farm erscheint und Shaun geradezu verzaubert. Er wittert seine Chance, mithilfe der lustigen Begleiterin, die zudem erstaunliche Kräfte besitzt, neue Späße anzustellen.

Neue Schauburg Burgdorf am Fr, Mi um 17.30 Uhr, am Sa um 16.30 Uhr, um So um 14.30 Uhr.

Made in China. Komödie (ohne Altersbeschränkung).

Der junge Fotograf François hat zu seinen asiatischen Wurzeln nicht das beste Verhältnis. Es ist schon zehn Jahre her, dass er nach einem Streit mit seinem Vater den Kontakt mit dem chinesischen Teil seiner Familie abgebrochen hat. Erst als er von seiner Freundin Sophie erfährt, dass er selbst Vater wird, geht er auf die Suche nach seiner Identität. François begibt sich mit seinem besten Freund Bruno wieder in die Chinatown von Paris, doch Bruno verliebt sich in François „Beinahe-Cousine“. Die ganze Familie freut sich, den Sohn wiederzusehen, bis auf sein Vater und sein kleiner Bruder. Der Neubeginn als Familie wird für alle schwerer als gedacht.

Neue Schauburg Burgdorf am Mi. um 20 Uhr.

Late Night. Drama/Komödie (ohne Altersbeschränkung).

Katherine Newburry ( Emma Thompson) ist eine legendäre TV-Talkerin Doch eines Tages wird ihr vorgeworfen, Frauen zu hassen. Deshalb bringt sie kurzerhand eine Frau, Molly, in ihr Autorenteam, das sonst nur aus Männern besteht. Doch kann sie damit ihre Sendung vor dem Absetzen noch retten?

Das Andere Kino Lehrte am Do um 20 Uhr (OmU), am Fr, Sa, Mo und Di um 20 Uhr.

Mein Lotta-Leben – Alles Bingo mit Flamingo. Familie/Komödie (ohne Altersbeschränkung).

Manchmal ist Lotta ( Meggy Hussong) nicht glücklich. Doch zum Glück hat sie ihre beste Freundin Cheyenne ( Yola Streese), mit der alles besser ist.

Das Andere Kino Lehrte am So um 15 Uhr.

Burning. Drama/Mysterie (ab 16 Jahren).

Jong-soo und Hae-mi verbringen eine Nacht zusammen. Kurz darauf geht Hae-mi für eine Zeit nach Afrika. Jong-soo kann es kaum erwarten, sie wieder zu sehen. Umso ratloser ist er, als sie ihm Ben vorstellt.

Das Andere Kino Lehrte am So um 20 Uhr.

Von Isabel Becker