Burgdorf/Lehrte

Musik-, Liebes- und Dokumentarfilme werden in der Neuen Schauburg in Burgdorf und im Anderen Kino in Lehrte ab Donnerstag gezeigt. Einer der Höhepunkte ist die deutsche Komödie Leberkäsjunkie, die sowohl für die Burgdorfer wie auch die Lehrter Kinobesucher im Programm steht.

Und wer nimmt den Hund? Drama/Komödie/Lovestory (ohne Altersbeschränkung).

Der Klassiker: Georg verpasst seiner Ehe mit Doris den Todesstoß, als er eine Affäre mit seiner Doktorandin Laura beginnt. Bis dahin galten Doris und Georg als Abziehbild eines glücklichen Paars der Hamburger Mittelschicht. Nun stehen sie – nach mehr als einem Vierteljahrhundert Ehe – mit zwei Kindern, Haus und Hund vor dem Scherbenhaufen ihrer Beziehung. Aber man will ja nicht nur toben, man will auch etwas verstehen. So spricht die Vernunft. Also entschließen sich die beiden - ganz zivilisiert – zu einer Trennungstherapie. Rosenkrieg light? Weit gefehlt! Denn schon bald übernimmt in diesem Minenfeld von Verletzlichkeiten das Herz die Regie ...

Neue Schauburg Burgdorf, heute, Sa und Di um 20 Uhr, Fr um 17.15 Uhr.

Leberkäsjunkie Komödie/Krimi (freigegeben ab 12 Jahren).

Diesmal bekommt es der Eberhofer mit seinem bisher schlimmsten Widersacher zu tun: Cholesterin. Ab jetzt gibt’s nur noch gesundes Essen von der Oma. Zu den Leberkäsentzugserscheinungen gesellen sich brutalster Schlafmangel und stinkende Windeln, weil Halb-Ex-Freundin Susi den Franz verpflichtet hat, eine Weile auf den gemeinsamen Sohn Paul aufzupassen. Die Verziehung des Sohnes kriegt er nebenbei gut hin, aber wie immer ist die Idylle von Niederkaltenkirchen durch allerhand Kriminalität getrübt: Brandstiftung, Mord und Bauintrigen. Selbstverständlich eilt Kumpel und selbst ernannter Privatdetektiv Rudi Birkenberger zu Hilfe, um ungefragt bei Ernährung, Erziehung und Ermittlung zu beraten.

Neue Schauburg Burgdorf, Fr und Mi um 20 Uhr. Das Andere Kino Lehrte, heute, Fr, Sa, Mo und Di um 20 Uhr.

Benjamin BlümchenKomödie/Kinderfilm (ohne Altersbeschränkung).

Endlich Ferien! Otto kann es kaum erwarten, die kommenden Wochen mit seinem besten Freund Benjamin Blümchen im Neustädter Zoo zu verbringen. Allerdings ist seine gute Laune etwas getrübt durch die Sorgenfalten von Zoodirektor Herr Tierlieb, der dringend Geld für die anstehenden Reparaturarbeiten im Zoo benötigt. Eine Tombola soll’s richten! Mitten in die Feierlichkeiten platzt der Bürgermeister von Neustadt dann mit einer Ankündigung: Er hat die gewiefte Zora Zack engagiert, um den Zoo zu modernisieren und zum neuen Prestige-Objekt von Neustadt zu machen. Doch in Wirklichkeit hat Zora Zack ein ganz anderes Ziel... Ob Otto, Benjamin und die anderen Zoobewohner ihr rechtzeitig auf die Schliche kommen?

Neue Schauburg Burgdorf, Sa um 16 Uhr, So um 15.15 Uhr.

Yesterday.Musical/Komödie (ohne Altersbeschränkung).

Was wäre, wenn sich niemand mehr an den größten Hit der Beatles „All You Need Is Love“ erinnern würde? Auf dieser Frage gründet Oscarpreisträger Danny Boyle seinen Film „Yesterday“. Nur einer erinnert sich noch an die Hits der Swinging Sixties und die legendären Pilzköpfe. Es ist ein unbedeutender britischer Musiker ( Himesh Patel). Erst als der Singer-Songwriter Ed Sheeran auf den letzten Beatles-Fan aufmerksam wird, beginnt eine grandiose Tour, die allen Beteiligten bald über den Kopf wächst.

Neue Schauburg Burgdorf, So um 20 Uhr, Mi um 17 Uhr.

Die Drei !!!.Kinder- und Abenteuerfilm (ohne Alterseinschränkung).

In der ersten Kinoverfilmung werden die drei jungen Detektivinnen Franzi, Kim und Marie vor eine knifflige Aufgabe gestellt. Als die drei in den Sommerferien an einem Theaterprojekt teilnehmen, geschehen seltsame Dinge und gruselige Vorfälle bei der Probe. Wer steckt hinter dem gefährlichen Spuk?

Neue Schauburg in Burgdorf, So um 17.30 Uhr.

Tea with the Dames – Ein unvergesslicher Nachmittag.Dokumentarfilm (ohne Altersbeschränkung).

Die britischen Schauspielerinnen Eileen Atkins, Judi Dench, Joan Plowright und Maggie Smith tragen alle den Ehrentitel Dame, der ihnen vom englischen Königshaus verliehen wurde und kennen sich schon eine lange Zeit. Ihre Freundschaft reicht mehr als ein halbes Jahrhundert zurück. Regelmäßig treffen sie sich, um den Kontakt nicht abreißen zu lassen und über Gott und die Welt zu reden. Dieses eine Mal durfte der Regisseur Roger Michell mit seiner Filmcrew anwesend sein und die außergewöhnliche Teestunde der berühmten vier Damen festhalten. Dabei diskutieren die Darstellerinnen ihre Karrieren und erinnern sich an ihre bescheidenen Anfänge im Theater zurück.

Das Andere Kino Lehrte, So um 20 Uhr.

