Burgdorf/Lehrte

Mit den herbstlichen Temperaturen steigt auch wieder das Interesse am Kino – die Neue Schauburg und Das Andere Kino bieten in dieser Woche ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

Leid und Herrlichkeit. Drama (freigegeben ab 6 Jahren).

Regisseur Salvador Mallo ( Antonio Banderas) entdeckte schon früh seine Leidenschaft für das große Kino und die Geschichten, die es erzählt. Aufgewachsen im Valenzia der Sechzigerjahre, aufgezogen von seiner liebevollen Mutter ( Penélope Cruz), die sich ein besseres Leben für ihn wünscht, zieht es ihn in den Achtzigerjahren nach Madrid. Dort trifft er auf Federico ( Leonardo Sbaraglia), eine Begegnung, die sein Leben von Grund auf verändern wird. Gezeichnet von seinem exzessiven Leben blickt Salvador jetzt auf die Jahre zurück, in denen er als Regisseur große Erfolge feierte, schmerzliche Verluste hinnehmen musste, aber auch zu einem der innovativsten und erfolgreichsten Filmschaffenden in Spanien wurde.

Das Andere Kino Lehrte am Do um 20 Uhr (OmU), am Fr, Mo und Di um 20 Uhr. Neue Schauburg Burgdorf am Mi um 20 Uhr.

Once upon a Time ... in Hollywood . Drama/Komödie (freigegeben ab 16 Jahre).

Quentin Tarantinos "Once Upon a Time... in Hollywood" spielt im Los Angeles von 1969, zu einer Zeit, als alles im Umbruch ist. Auch TV-Star Rick Dalton ( Leonardo DiCaprio) und sein langjähriges Stunt-Double Cliff Booth ( Brad Pitt) müssen sich in einer Branche zurechtfinden, die sie kaum mehr wiedererkennen.

Neue Schauburg Burgdorf am Do, So und Di um 19.30 Uhr, am Fr und Sa um 20 Uhr.

Der König der Löwen. Drama/Zeichentrickfilm (freigegeben ab 6 Jahren).

Mit der Geburt des Löwenjungen Simba ist die Thronfolge in der Savanne gesichert: Simba hat als Mufasas Sohn Anspruch darauf. Mufasas Bruder Scar ist damit nicht einverstanden und erschleicht sich auf tückische Weise den Thron. Simba wird ins Exil verbannt und muss seine Freundin Nala verlassen. Er findet neue Freunde, wächst heran. Doch die Vergangenheit lässt ihn nie los. Als Löwenmann kehrt er in die Steppe zurück und erkennt, dass er seinen Anspruch nicht aufgeben will.

Neue Schauburg Burgdorf am Fr und Sa um 17 Uhr, am So und Di um 16.45 Uhr.

Benjamin Blümchen . Komödie/Kinderfilm (ohne Altersbeschränkung).

Endlich Ferien! Otto kann es kaum erwarten, die kommenden Wochen mit seinem besten Freund Benjamin Blümchen im Neustädter Zoo zu verbringen. Allerdings ist seine gute Laune etwas getrübt durch die Sorgenfalten von Zoodirektor Herr Tierlieb, der dringend Geld für die anstehenden Reparaturarbeiten im Zoo benötigt. Eine Tombola soll’s richten! Mitten in die Feierlichkeiten platzt der Bürgermeister von Neustadt dann mit einer Ankündigung: Er hat die gewiefte Zora Zack engagiert, um den Zoo zu modernisieren und zum neuen Prestige-Objekt von Neustadt zu machen. Doch in Wirklichkeit hat Zora Zack ein ganz anderes Ziel... Ob Otto, Benjamin und die anderen Zoobewohner ihr rechtzeitig auf die Schliche kommen?

Neue Schauburg Burgdorf am Sa um 14.45 Uhr.

Pets 2. Animationsfilm (keine Alterseinschränkung).

Im Teil zwei des Animationsfilms Pets warten auf Max und seine Freunde neue Herausforderungen. Die tierischen Mitbewohner gehen diesmal nicht nur ihrem geheimen, turbulenten Leben nach, sobald sich die Haustür hinter Herrchen und Frauchen geschlossen hat. Im neuesten Abenteuer wird der Alltag von Max & Co. durcheinandergewirbelt, als plötzlich ein kleines Menschenbaby behütet werden muss ... Und das nicht nur in der tosenden Großstadt, sondern auch beim Familienurlaub auf dem Land, wo unerwartet völlig neue Gefahren an jeder Ecke lauern.

Neue Schauburg Burgdorf am So um 14.30 Uhr.

Und wer nimmt den Hund? Drama/Komödie/Lovestory (ohne Altersbeschränkung).

Der Klassiker: Georg verpasst seiner Ehe mit Doris den Todesstoß, als er eine Affäre mit seiner Doktorandin Laura beginnt. Bis dahin galten Doris und Georg als Abziehbild eines glücklichen Paars der Hamburger Mittelschicht. Nun stehen sie – nach mehr als einem Vierteljahrhundert Ehe – mit zwei Kindern, Haus und Hund vor dem Scherbenhaufen ihrer Beziehung. Aber man will ja nicht nur toben, man will auch etwas verstehen. So spricht die Vernunft. Also entschließen sich die beiden - ganz zivilisiert – zu einer Trennungstherapie. Rosenkrieg light? Weit gefehlt! Denn schon bald übernimmt in diesem Minenfeld von Verletzlichkeiten das Herz die Regie ...

Neue Schauburg Burgdorf am Mi um 17.30 Uhr.

All my Loving. Drama/Familie (freigegeben ab 12 Jahren).

Von drei einander fremden und sehr verschiedenen Geschwistern erzählt dieser Film: von Stefan ( Lars Eidinger), dessen Traumkarriere als Pilot wegen Hörproblemen vor dem Aus steht, der nächtens in Uniform Frauen in Hotelbars aufreißt, den coolen Flugkapitän markiert, schale Bestätigung aus seinen One-Night-Stands zieht. Dann von seiner Schwester Julia ( Nele Mueller-Stöfen), die ihm ihren geliebten Hund anvertraut, weil sie mit ihrem Mann im Italien-Urlaub nach einem Schicksalsschlag einen Neuanfang wagen will. Und noch von Tobias ( Hans Löw), der mit Ende 30 immer noch an seiner Diplomarbeit bastelt und sich um Haushalt und Kinder sorgt, während seine Frau das Geld verdient. Regisseur Edward Berger („Jack“) widmet jedem eine Episode, zeichnet das komplizierte Leben von Menschen in der Mitte der Gesellschaft nach, die dem fordernden Alltag nicht standhalten können, weil ihr trügerisches Selbstbildnis mit der Realität kollidiert.

Das Andere Kino am So um 20 Uhr.

Von Antje Bismark