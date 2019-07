Burgdorf/Lehrte

Wenn der Sommer es nicht ganz so gut meint mit seiner Gunst, ist ein Ausflug ins Kino eine gute Alternative zu Schwimmbad, Biergarten und Co. Zwar macht die Neue Schauburg in Burgdorf von Donnerstag, 18., bis Donnerstag, 25. Juli Sommerpause. Doch das Andere Kino in Lehrte am Sedanplatz hat geöffnet und präs...