Burgdorf/Lehrte

Auch diese Woche läuft in Burgdorf noch der Dauerbrenner James Bond. In Lehrte flimmert der Science-Fiction-Streifen „Dune“ auf der Leinwand. Nächste Woche winkt Abwechslung mit dem Dokufilm „The Booksellers“, dem deutschen Drama „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ und dem Drama „Ein nasser Hund“.

James Bond- Keine Zeit zu sterben. Actionthriller (freigegeben ab 12 Jahren).

Lange haben Fans auf den letzten James-Bond-Film mit Daniel Craig in der Rolle des britischen Agenten warten müssen. Nun ist es soweit: 007 kehrt aus dem Ruhestand zurück, weil ihn sein alter CIA-Kollege um Hilfe bittet, nachdem ein berühmter Wissenschaftler entführt wurde. Die Rettungsmission gestaltet sich gefährlich, als Bond einem geheimnisvollen Gegner begegnet, der an einer gefährlichen Technologie arbeitet.

Neue Schauburg Burgdorf am Fr um 19.30 Uhr, am Sa um 19.30 Uhr, am So um 15.30 und 19.30 Uhr und am Di um 19.30 Uhr.

The Booksellers – Aus Liebe zum Buch. Dokumentarfilm (keine Altersbeschränkung).

Der Film porträtiert die Buchhändler der Weltmetropole New Yorks, die eine wichtige, aber oftmals unterschätze Rolle in der Bewahrung von Kultur und Wissen spielen. Er beschäftigt sich mit dem Rückgang kleiner Buchhandlungen und der Frage, ob neue Technologien die Bücher in Zukunft vollständig überholen werden. Der Film ist ein Plädoyer für das Buch als haptisches Objekt.

Neue Schauburg Burgdorf am Mi um 17.30 Uhr.

Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Drama (freigegeben ab 12 Jahren).

Der junge Felix Krull ist ein Perfektionist der Verwandlungen. Als er eine Stelle als Liftboy in einem Pariser Luxushotel ergattert, steigt er dort schnell zum Oberkellner auf. Vor allem die weiblichen Gäste wickelt er um den Finger. Seine Fähigkeit, die Menschen zu bezaubern und zu betrügen, bringt ihn schließlich bis an den Königshof von Lissabon. Neuverfilmung des Romanes von Thomas Mann.

Neue Schauburg Burgdorf am Mi um 20 Uhr.

Dune. Science Fiction (freigegeben ab 12 Jahren).

Der junge Paul, der aus einem hoch angesehenen Adelshaus stammt, wandert gemeinsam mit seinen Eltern auf den gefährlichen Planeten Arakis aus, auch bekannt als Dune. Dort sollen sie die Fortsetzung der Herstellung einer bedeutenden Droge sichern. Doch bald drohen auf dem fremden Planeten große Gefahren. Wird er seine Angst überwinden und überleben können?

Das Andere Kino Lehre am Fr um 20 Uhr, am So um 20 Uhr, am Mo um 20 Uhr und am Di um 20 Uhr

Ein nasser Hund. Drama (freigegeben ab 12 Jahren).

Der 16-jährige Soheil kommt mit seiner Familie aus dem Iran nach Berlin-Wedding. Dort freundet er sich mit einer Gang an und verliebt sich an Selma aus der Parallelklasse. Doch er hütet ein Geheimnis, das ihn seine Freundschaften kosten könnte.

Das Andere Kino Burgdorf am Do um 20 Uhr.

Von Marie Pinkert