Burgdorf

Die Suche nach Mitarbeitern bündeln, Beschäftigten eine Perspektive beim gleichen Träger bieten, einheitliche Standards in den Kitas schaffen: Diese Ziele setzte sich der Kirchenkreis Burgdorf mit den Gemeinden in Burgdorf, Lehrte und Sehnde, als er im Verbund vor fünf Jahren die Trägerschaft von zehn Kitas übernahm. Inzwischen gehören auch die Kita Hämelerwald und de facto auch das Familienzentrum in Burgdorf dazu – doch letzteres konnte wegen langer Verzögerungen noch nicht an den Start gehen.

An diesem Punkt, sagt die pädagogische Leiterin der Kirchenkreis-Kitas, Birgit Meinig, zahle sich die gemeindeübergreifende Trägerschaft aus. Denn als der Kirchenkreis gerade die Stellen ausgeschrieben hatte, gab es die erste Zwangspause am Bau. „Damit gerieten wir in die seltene Situation, dass wir Mitarbeiter und noch keine Kita hatten“, sagt Meinig und fügt hinzu, dass der Kirchenkreis den neuen Beschäftigten vorübergehend eine Arbeit in den anderen Einrichtungen habe anbieten können. Eine solche Zwischenlösung hätten die Kirchengemeinde, die bis zum Start der Trägerschaft des Kirchenkreises allein agierten, nicht erzielen können.

Kein Verlust trotz der Corona-Notbetreuung

Gleichwohl macht die pädagogische Leiterin keinen Hehl daraus, dass die aktuelle Situation unbefriedigend sei. „Je länger die Verzögerung dauert, desto schwieriger wird es“, sagt sie. Derzeit könne niemand sagen, wann die Kita öffnen könne: „Jeder möchte lieber heute als morgen starten, doch wir warten alle noch auf den neuen Bauzeitenplan“, sagt sie und will dies ausdrücklich nicht als Kritik an die Stadt verstanden wissen: „Leider ist in dem Neubau der Wurm drin, das hat niemand vorhersehen können.“ Sobald der Kita-Start feststehe, werde der Kirchenkreis weiteres Personal suchen: „Viele reizt das Familienzentrum, weil es komplett neu ist“, weiß sie aus Gesprächen. Dann beschäftigt der Kirchenkreis etwa 200 Fachkräfte für 724 Plätze, wie Meinig sagt.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Ausbau der Trägerschaft führt ihren Angaben zufolge auch dazu, dass der Kirchenkreis nach Aussage von Sprecher Stefan Heinze mehr Geld im Doppel-Etat bereitstellt: Für dieses Jahr stehen 9,85 Millionen Euro im Haushalt, für 2022 insgesamt 10,4 Millionen Euro. Der Gesamthaushalt umfasst 16,5 Millionen Euro, im nächsten Jahr 17 Millionen Euro. Dabei muss der Kirchenkreis keine Verluste wegen der Notbetreuung und ausgesetzter Gebühren mit den Eltern verkraften: „Wir haben eine Defizit-Vereinbarung mit den Kommunen geschlossen, sodass die aktuelle Situation deren Haushalte belastet“, sagt Meining.

Diese Kitas befinden sich in der Kirchenkreis-Trägerschaft Mit dem Paulus-Familienzentrum bietet der Kirchenkreis Burgdorf insgesamt 724 Jungen und Mädchen im Krippen- und Kita-Alter eine Betreuung: Kita St. Pankratius am Fröbelweg in Burgdorf: 86 Plätze, davon 15 in der Krippe Kita Pusteblume der St.-Pankratius-Gemeinde in Burgdorf: 123 Plätze, davon 30 in der Krippe und vier für Inklusionskinder Paulus-Krippe in Burgdorf: 45 Krippenplätze Martins-Kita in Lehrte Ahlten: 55 Plätze, davon 30 in der Krippe Matthäus-Kita in Lehrte: 79 Plätze, davon 30 in der Krippe Markus-Kita Am Stadtpark in Lehrte: 55 Plätze, davon 30 in der Krippe Kita St. Petri in Lehrte-Steinwedel: 58 Plätze, davon 15 in der Krippe Kita Schatzkiste in Lehrte-Hämelerwald: 55 Plätze, davon 30 in der Krippe Krippe Bonhoeffer Arche in Sehnde: 15 Krippenplätze Krippe am Pfarrgarten in Sehnde-Ilten: 15 Krippenplätze Kita Huckmuck in Sehnde-Rethmar: 40 Plätze, davon 15 in der Krippe Hinzu kommt, wenn es fertiggestellt ist, das Paulus-Familienzentrum An den Hecken in Burgdorf mit 98 Plätzen, davon 30 in der Krippe und vier für Inklusionskinder.

Einheitliche Standards in den Kirchenkreis-Kitas

Sie bezeichnet die zurückliegenden Monate als herausfordernd für Kinder und Eltern, Fachkräfte und Leitungen. Trotz der Belastungen indes habe der Kirchenkreis als Träger das Qualitätsmanagement weiterentwickelt, ausschließlich in digitalen Runden. Für die pädagogische Leiterin liegt in diesem Austausch der Kitas ein besonderer Vorteil der übergreifenden Trägerschaft: „Letztlich erstellt jede Einrichtung ein eigenes Handbuch, aber mit gemeinsam definierten Standards.“ Diese erleichterten neuen Beschäftigten die Einarbeitung: „Jeder kann nachlesen, wie beispielsweise die Eingewöhnung abläuft oder wie die Beobachtung eines Kindes dokumentiert und die Ergebnisse mit den Eltern besprochen werden.“ Und die Mütter und Väter könnten sich auf einheitliche, verbindliche Regeln verlassen.

Von Antje Bismark