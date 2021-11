Burgdorf

Einmal im Jahr zeigt die Musikschule Ostkreis, was ihre Schüler auf dem Kasten haben. Einmal mehr lädt die interkommunale Einrichtung für Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze jetzt unter der Überschrift „Treffpunkt Musikschule“ zu ihrem Jahreskonzert ein, und zwar für Sonnabend, 20. November, ab 15 Uhr. Das Konzert im Saal des städtischen Jugendkulturhauses JohnnyB. in Burgdorf soll dieses Mal unter 2-G-Bedingungen über die Bühne gehen.

Mehr als 50 Musikerinnen und Musiker, die ihr Handwerk bei Musikpädagogen der Musikschule Ostkreis erlernt haben und noch erlernen, wollen sich auf der Bühne dem Publikum stellen. Maximal 100 Zuhörer könnten das Konzert im JohnnyB. persönlich miterleben, sagt Schulleiterin Nana Zeh. Mehr ließen die Corona-Infektionsschutzmaßnahmen wohl nicht zu. Die Musikschule plane deshalb eine Liveübertragung ins Internet, sodass jeder das Konzert auch daheim verfolgen könne. Sogar Fragen könnten dort gestellt werden. Per Livechat werden Musikschullehrer Fragen zu den aufgeführten Musikstücken beantworten.

Präsentieren wollen sich das Orchester unter der Leitung von Martina Ehli, der Pop- und Jazzchor Sugar & Salt unter Leitung von Lilla Molnar, das Gitarrenensemble Happy Strings unter Leitung von Jörg Anders und die hauseigene Big Band Burgdorf unter Leitung von Joachim Hunold. Obendrein zeigen die Teilnehmer eines Rock- und Pop-Workshops, der während der Herbstferien veranstaltet wurde, ein Video. In dem Film ist zu sehen, was die Musikerinnen und Musiker dort mit den Lehrern Lilla Molnar, Jochen Pietsch, Christoph Wirtz und Dennis Schöne gemeinsam erarbeitet haben.

Knackiger Big-Band-Sound eröffnet das Konzert

Die Big Band Burgdorf eröffnet das Konzert mit ihrem knackigem Sound und bekannten Jazz-Titeln. Das Orchester derweil hat Filmmusik im Gepäck und spielt passend zur Jahreszeit „This Is Halloween“ von Danny Elfman sowie ein „Music from Aladdin“-Medley. Mit einem Ausschnitt aus seinem breit angelegten Repertoire wartet Sugar & Salt auf. Die Sängerinnen und Sänger interpretieren unter anderem „Bring Me Little Water“ von Silvy, das „Haus am See“ von Peter Fox, „Mambo“ von Herbert Grönemeyer und „The Lord’s Prayer“ von Carsten Wagner.

Traditionelle wie moderne Arrangements bringen die Gitarristen von Happy Strings mit ins JohnnyB.. Per Videoeinspielung gibt es dann auch noch berühmte Melodien aus bekannten Musicals auf die Ohren. Die Rock- und Pop-Workshop-Teilnehmer haben ein Medley aufgenommen und sich dabei bei berühmten Musicals bedient, unter anderem der „Rocky Horror Picture Show“.

Für die Übertragung im Internet sorgt das Veranstaltungstechnikerteam des JohnnyB.. Lehrkräfte der Musikschule kümmerten sich derweil ums Catering, verspricht Musikschulleiterin Zeh. Sie bittet alle Zuhörer, die zum „Treffpunk Musikschule“ ins Jugendkulturhaus an der Sorgenser Straße 30 kommen wollen, um vorherige Anmeldung per E-Mail an info@musikschule-ostkreis.de. Konzertbesucher müssten sich beim Einlass ausweisen können, Ihre Kontaktdaten hinterlassen und zudem einen Impf- oder einen Genesenennachweis vorzeigen.

Von Joachim Dege