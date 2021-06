Hänigsen

Eine naturkundliche Exkursion zu den Brutplätzen von Schleiereulen und Weißstörchen bietet der Naturschutzbund Burgdorf, Lehrte und Uetze am Sonntag, 13. Juni an. Der Weißstorch- und Schleiereulenexperte Erhard Zander wird die Teilnehmer zunächst zu dem Storchennest bei der Bäckerei Laube führen. Dann geht die Tour weiter zu einem Nistkasten, in dem Schleiereulen ihre Jungen aufziehen. Meist befinden sich mehrere Jungvögel in den Kästen. Sie werden vor allem mit Mäusen großgezogen.

Auf diesem ornithologischen Spaziergang, der etwa 1,5 Stunden dauern wird, und der auch für Familien mit Kindern ganz besonders gut geeignet ist, erfahren die Teilnehmer viel Wissenswertes über das Leben dieser Vogelarten. Die Teilnehmer treffen sich um 15 Uhr an der Hänigser Kirche. Während der Führung müssen alle eine Maske tragen. Und sie müssen sich anmelden – das ist ab Dienstag, 8. Juni, jeweils von 18 und 20 Uhr unter Telefon (05147) 1735 möglich.

Von Antje Bismark