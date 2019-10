Burgdorf/Uetze/Lehrte

Der Naturschutzbund ( Nabu) Burgdorf, Lehrte, Uetze will neue Mitglieder gewinnen, um sich auch künftig wirkungsvoll für den Schutz gefährdeter Tiere und Pflanzen in den drei Kommunen einsetzen zu können. Die damit verbundene Arbeit wird von den Nabu-Mitgliedern zwar ehrenamtlich geleistet, trotzdem kosten die Projekte Geld, das vor allem durch die Mitgliedsbeiträge zusammenkommt. „Und die Aufgaben werden immer mehr“, erklärt Nabu-Sprecherin Margret Schäfer. Zu den klassischen Naturschutzthemen kämen neue Aufgaben bei der Vertretung von Natur- und Umweltinteressen hinzu, beispielsweise bei Bauleitplanungen und der Ausweisung von Windparks.

Drei Werber gehen von Haus zu Haus

In dieser Woche sind die Werber in Burgdorf unterwegs, um neue Mitglieder für die Nabu-Ortsgruppe zu gewinnen. Lea Hoffmann, Yvonne Huemer und Nicolai Caspari gehen von Haus zu Haus. Sie können sie mit einem Lichtbildausweis mit Nabu-Logo sowie der Firma Wesser aus Stuttgart ausweisen. „Die Profi-Werber von Wesser ist schon seit 30 Jahren bundesweit für den Nabu unterwegs“, erklärt Manfred Tschäke. Er sowie Bernd Rose und Ernst Schmidt vom Nabu-Vorstand haben die junge Werber eingewiesen und mit Informationsmaterial über den Naturschutzbund versorgt. Die letzte Werbeaktion sei sieben Jahre her, sagt Rose.

Der Nabu ist in Burgdorf bestens bekannt

„Fast alle Menschen, die wir ansprechen, kennen den Nabu“, sagt Caspari. Das sei in anderen Städten längst nicht so. Das leichtere ihnen die Arbeit enorm, sie müssten gar nicht erst erklären, für was der Nabu stehe und was er mache. Groß sei der Zuspruch vor allem in den Dörfern, hat das Trio festgestellt. „Aber auch die Bürger loben die Werber. Diese würden sehr nett und zurückhaltend auftreten“, berichtet Tschäke. In Lehrte waren die Werber bereits unterwegs. Sobald sie in Burgdorf und seinen Ortsteilen durch sind, geht es nach Uetze.

Der Naturschutzbund Burgdorf, Lehrte, Uetze hat derzeit rund 2000 Mitglieder, die sich laut Schmidt fast gleichmäßig auf die drei Kommunen verteilen. Dort lebten zusammen fast 100.000 Menschen. „Das bedeutet zwei Prozent der Einwohner sind Mitglied im Nabu“, sagt Schmidt,„damit sind wir prozentual die stärkste Ortsgruppe im Landesverband.“ Er und seine Mitstreiter sind gespannt, wie viele neue Mitglieder die Werbeaktion bringen wird. Die aktuelle gesellschaftliche Diskussion um Insektenschutz und Klimawandel helfe dabei natürlich.

Nabu finanziert seine Projekte mit Mitgliedsbeiträgen

Allerdings arbeiten die wenigsten Nabu-Mitglieder in den zahlreichen Projekten aktiv mit. Sie unterstützen die Arbeit mit ihren Jahresbeiträgen. 55 Euro kostet die Familienmitgliedschaft, Einzelpersonen zahlen 48 und Rentner 24 Euro. „Es gibt aber auch Bürger, die sich die Mitgliedschaft 200 Euro im Jahr kosten lassen“, erklärt Tschäke. „Durch die hohe Mitgliederzahl ist die Ortsgruppe finanziell besser aufgestellt als in den Anfangsjahren“, erklärt Nabu-Sprecherin Schäfer. Zudem bekomme sie seit etwa 15 Jahren auch Geld von der Bingo-Umwelt-Stiftung.

Im Einsatz für Fledermäuse, Frösche und Wildbienen

Zum aktiven Kreis, der die zahlreichen Projekte des Nabu in den drei Kommunen initiiert, pflegt und weiterentwickelt, gehören laut Rose nur 25 bis 30 Mitglieder. Im Zentrum ihrer Bemühungen steht der Artenschutz: Sie kümmern sich um die Storchennester, haben ein große Zahl von Feuchtbiotope für Amphibien angelegt und pflegen sie. Bernd Rose betreut in der Region Hannover rund 50 Fledermauswinterquartiere, die er in Bunkern angelegt hat. Zwei davon befinden sich in Burgdorf. Ein weiteres Winterquartiere sei im Neubaugebiet „An den Hecken“ geplant, kündigt Rose an.

Die ehrenamtlichen Naturschützer haben Hecken und Bäume an Feldwegen gepflanzt. In Burgdorf, Ehlershausen und Lehrte haben sie Streuobstwiesen angelegt und pflegen diese. Auf der Streuobstwiese an der Eseringer Straße ist unter der Obhut des Nabu inzwischen das Mauswiesel heimisch geworden. Erst am Montagvormittag hat die Stadt dort zwei Lastwagenladungen nicht mehr benötigte Pflastersteine angeliefert. Denn für Mauswiesel seien Steinhügel der ideale Lebensraum, erklärt Rose. „Die Zusammenarbeit mit den Städten läuft sehr gut“, lobt er.

Naturschützer gehen auch in die Schulen

Mit Vorträgen, geführten Wanderungen und Aktionen in den Schulen – Schmidt baut mit Schülern jedes Jahr Nistkästen – leistet der Nabu zudem Aufklärungs- und Bildungsarbeit. Die Naturschützer informieren über Wildbienen, Hornissen, Wespen, Schwalben sowie Mauersegler und beraten die Bürger, wie sie diese Tiere auf dem eigenen Grundstück schützen und fördern können.

40 Jahre aktiver Einsatz für den Naturschutz Seit 40 Jahren ist der Naturschutzbund ( Nabu) im Nordosten der Region Hannover aktiv. „Am 7. Juni 1979 rief Günther Jatzkowski in der Zeitung zur Gründung der Ortsgruppe Burgdorf auf“, schreibt Margret Schäfer über die Anfänge des Nabu Burgdorf, Lehrte, Uetze. „Es entstand eine Gruppe mit 27 Mitgliedern, deren erster Vorsitzender Siegfried Peters war. Jatzkowski wurde Naturschutzbeauftragter der Stadt Burgdorf. Bis dahin hatte Burgdorf zur Ortsgruppe Großburgwedel gehört.“ „Eine der ersten großen Aufgaben für die Ortsgruppe war nach dem sehr kalten Winter 1978/79 die Wiederansiedlung von Schleiereulen.“ Unter der Regie von Erhard Zander aus Uetze-Hänigsen wurden damals Nistkästen für die nachtaktiven Jäger gebaut. Zander, der seit vielen Jahren Naturschutzbeauftragter der Gemeinde Uetze ist, kümmert sich noch heute um die Eulen und bietet jedes Jahr Touren zu deren Kinderstuben an. „Insgesamt wurden in den 40 Jahren rund 120 Schleiereulennistkästen in den drei Kommunen aufgehängt, in denen 5500 Junge aufgewachsen sind“, heißt es in Schäfers Bericht. Ein weiteres Anliegen der Ortsgruppe sei in den Anfangsjahren die Begrünung der Aue in Burgdorf gewesen. „Es wurden Bäume und Sträucher am oberen Rand der Berme gepflanzt. Diese Aktion dauerte mehrere Jahre.“ Zudem legt der Nabu die Amphibienteiche angelegt. „Der erste war Anfang der Achtziger Jahre der Wietfeldsche Teich am Burgdorfer Holz“, sagt Schäfer. Die Mitgliederzahl der Ortsgruppe stieg im Laufe der Jahre ständig. Denn die Arbeit der ehrenamtlichen Naturschützer wurde immer bekannter: „zum Teil durch Werbung, aber auch durch die vielen Auftritte zum Beispiel beim Oktobermarkt und viele Veranstaltungen wie Exkursionen und Vorträge sowie durch Artikel in den Zeitungen“, erklärt die Nabu-Sprecherin. Heute sei der Nabu Burgdorf, Lehrte, Uetze mit etwa 2000 Mitgliedern eine der stärksten Ortsgruppen in Niedersachsen.

