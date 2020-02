Burgdorf

Bei der Beschäftigung mit Kunst erfahren, wofür sie die Schulbank drücken – das dürfen Schüler des Gymnasiums Burgdorf aktuell in einem inklusiven Kulturprojekt mit der Überschrift „Demokratie – Teilhabe durch interkulturelle Bildung und individuelle Lernförderung“. Ziel ist es, die Schüler zu befähigen, sich für die Gesellschaft verantwortlich zu fühlen und sie kreativ mitzugestalten. Wie das funktioniert, davon will sich Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) bei einem Besuch in der Burgdorfer Schule am Mittwoch selbst ein Bild machen.

Dem Ministerbesuch fiebert nicht nur das Gymnasium entgegen. Auch die Paul-Klee-Förderschule für geistige Entwicklung aus Celle, mit der das Gymnasium kooperiert, kann es kaum erwarten zu zeigen, welchen Wert inklusives Lernen mithilfe von Kultur im Allgemeinen und Kunst im Speziellen hat. Der Künstler Paul Klee und dessen Werk dienten als „Motor für eine Begegnung auf Augenhöhe“, sagt die für die Sekundarstufe I zuständige Koordinatorin Wiebke Schwarzrock-Pittalis. Gymnasiasten und Förderschüler, die auf unterschiedlichen Lernniveaus Wissen erlangen, könnten viel voneinander lernen.

Im Dezember besuchten Gymnasiasten und Förderschüler beispielsweise zusammen das Sprengel Museum, beschäftigen sich mit Klees Farben und Linien, schufen eigene Bilder, nennt Schwarzrock-Pittalis eine der bereits erfolgten Lernbegegnungen. Im März fahren Schüler, Eltern und Lehrer aus Burgdorf zur Paul-Klee-Schule nach Celle und setzten dort ein Land-Art-Projekt ins Werk.

Roboter-AG setzt Paul-Klee-Puppen in Bewegung

Zurzeit befänden sich etliche an der Förderschule entstandene Kunstobjekte im Gymnasium, darunter Paul-Klee-Handpuppen und deren Kostüme für das Triadische Ballett. Die Puppen inspirierten den Informatikunterricht der Gymnasiasten der Roboter-AG. Sie entwickelten Roboter, die die Puppen in Bewegung bringen. Eine achte Klasse habe sich in Englisch und Kunst von den Kostümen dazu anregen lassen, fächerübergreifend englischsprachige Werbeplakate zu designen, nennt Schwarzrock-Pittalis weitere praktische Beispiele der Projektarbeit.

Ein Förderschüler aus Celle bereitet einen Druck vor. Gymnasiasten aus Burgdorf lassen sich anschließend von der Kunst der Förderschüler für die praktische Umsetzung ihrer Lernstoffe inspirieren. Quelle: Privat

„Es wird noch ganz viel kommen“, verspricht die Lehrerin. So wollten Gymnasium und Förderschule sich nächste Woche mit ihrem Bildungsprojekt in die Öffentlichkeit begeben. Eine Kulturwoche zum interkulturellen Lernen vom 11. bis zum 14. Februar im Stadtmuseum lade ein zu einer interaktiven Kunstausstellung mit Tanz, Musik, darstellendem Spiel und einer Gesprächsrunde. In Arbeit sei auch eine Internetseite, auf der ein von einem Profi angeleitetes Film-Team der Schulen Interviews – unter anderem mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Kultusminister Tonne – veröffentlichen werde sowie eine Dokumentation sämtlicher Arbeitsergebnisse.

Nach Schwarzrocks Erfahrung hinterfragen Schüler immer häufiger, wofür sie lernen und wie sie das Erlernte sinnvoll einsetzen können. Der Bereich Kultur eigne sich besonders gut, Wissen und Kompetenzen einzubringen, sich in Begegnungen mit Menschen aus völlig anderen Lebenswirklichkeiten auszutauschen, eigene Stärken zu erfahren und Verantwortung zu übernehmen, beschreibt die Pädagogin den Prozess der Persönlichkeitsentwicklung, auf die das Projekt abhebt. Das könne Augen öffnen, um über den eigenen Horizont hinauszuschauen und selbst kreativ zu werden.

Und so wundert es nicht, dass Kultusminister Tonne mehr als positiv auf das wissenschaftlich ausformulierte Konzept von Schulleiter Michael Loske und Schwarzrock-Pittalis reagierte, das samt Einladung im Ministerium einging. Der Bildungsminister zeigte sich beeindruckt, attestierte der Schule, dass sie beispielhaft arbeite – und stellte sein Kommen für Mittwoch in Aussicht.

