Burgdorf

Urlaubszeit bedeutet für viele Burgdorfer auch Lesezeit – doch welches Buch lohnt sich? Vier Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei an der Sorgenser Straße geben deshalb eine Empfehlung, damit Spannung und Spaß beim Lesen garantiert sind.

Andrea Nehmer-Rommel: Lesegenuss zur Paartherapie

Die Büchereileiterin muss angesichts vieler guter Neuerscheinungen überlegen, welches Buch sie vorschlägt. Am Ende fällt die Entscheidung für „Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst – Eine Ehe in zehn Sitzungen“ von Nick Hornby. Als Ort der Handlung hat der Autor einen Pub ausgewählt, in dem sich die zerstrittenen Eheleute Tom und Louise wöchentlich treffen, während beide dort Woche für Woche auf den Beginn ihrer Paartherapie im gegenüberliegenden Haus warten. „Sie trinken sich Mut an, sie beobachten Menschen, sie führen unglaublich lustige Dialoge“, sagt Nehmer-Rommel und spricht von großem Lesegenuss, der von der ersten bis zur letzten Seite gute Unterhaltung garantiert.

Saskia Burow: Zauberhafte Empfehlung für laue Sommerabende

Was wäre, wenn du jede verpatzte Chance im Leben ändern könntest? Mit dieser Frage beschäftigt sich Mick Haig in seinem Roman „Die Mitternachtsbibliothek“. Dort – auf dem Weg ins Jenseits – findet sich Nora Seed wieder, nachdem sie aus Verzweiflung beschlossen hat, sich das Leben zu nehmen. Für sie eröffnet sich an diesem Ort die Möglichkeit herauszufinden, was passiert wäre, wenn sie sich anders entschieden hätte. Jedes Buch bringt sie in ein anderes Leben mit anderen Möglichkeiten. Aber kann man in einem anderen Leben glücklich werden, wenn es nicht das eigene ist? Der Büchereimitarbeiterin gefällt, dass dem Leser vor Augen geführt wird, welche Möglichkeiten es gibt, und ob sie wirklich eine bessere Alternative gewesen wären. „Man kommt gut in die Geschichte rein, der Schreibstil ist flüssig, und die Kapitel sind kurz“, sagt sie. Sie empfiehlt das Buch für laue Sommertage im Garten oder bei einer Tasse Tee auf der Couch.

Canan Berse: Familiengeschichte mit überraschendem Ende

„Ich hatte das Ende so überhaupt nicht erwartet“, sagt Bibliothekarin Canan Berse über den von ihr ausgewählten Roman „Die Geschichte der Baltimores“ des Schweizer Autoren Joel Dicker. Im Mittelpunkt des Buches steht der Schriftsteller Marcus Goldman, der die Historie seiner Familie auf- und beschreibt. Die hat es in sich mit Streit und Versöhnung, großen Gefühlen und noch größerem Spannungsaufbau, denn die Familien- ist auch eine Liebesgeschichte. „Dazu kommt eine schöne Sprache, die mir sehr gut gefallen hat“, sagt Berse.

Tanja Köhler: Heiterer Krimi passend zur Urlaubssaison

An die Nordsee schickt Bibliothekarin Tanja Köhler die Leser. Dort ermittelt das Duo Detlefsen und Stapenbek in gewohnt unterhaltsamer Weise, nachdem ein abgetrennter Fuß auf einer Kinderschaufel landet. „Der weiße Heilbutt“ heißt der neunte Band aus der Krimireihe von Krischan Koch, der seine Ermittler dieses Mal auf die Jagd nach einem Frauenmörder schickt – während um sie das pralle Leben mit Touristenhorden, demonstrierenden Umweltaktivisten, exzentrischen Starköchen, rachsüchtigen Immobilienmaklerinnen und einem verirrten Raubfisch tobt. „Das Buch passt zur Urlaubssaison“, sagt Köhler.

Von Antje Bismark