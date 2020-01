Burgdorf

Schon zehn Minuten bevor sich die Türen zum StadtHaus in Burgdorf öffnen, hat sich am Sonnabendabend eine lange Schlange gebildet. Grund für den Besucherandrang war Schauspieler und Autor Christian Berkel, der aus seinem Debütroman „Der Apfelbaum“ vorlesen wollte. Die Plätze im StadtHaus waren schon kurze Zeit nach Eröffnung des Vorverkaufs restlos ausverkauft gewesen.

Eingeladen wurde der Berliner von den Buchhändlern Gitana und Ulrich Wegener, die beide schon im Vorfeld ganz gespannt auf Berkels Lesung waren. „Es geschieht nicht alle Tage, dass man als Buchhändlerin mit einem berühmten Schauspieler auf der Bühne steht“, kündigte Gitana Wegener den Bambi- und Goldene-Kamera-Preisträger an. „Wir haben aber nicht den Schauspieler eingeladen, sondern den Literaten.“

Autofiktion landest auf Bestseller-Liste

Mit seinem Debütroman „Der Apfelbaum“ ist Berkel ein „Spiegel“-Bestseller gelungen. In der sogenannten Autofiktion verknüpft er historische Ereignisse im Berlin der Zwanziger- bis Fünfzigerjahre mit seiner eigenen Familiengeschichte. Dafür recherchierte er in Archiven, las Briefwechsel und reiste zu Orten wie Ascona in der Schweiz oder dem ehemaligen französischen Internierungslager Camp de Gurs.

Unter den Zuhörern im StadtHaus war auch Sabine Zabe. Sie hatte sich „Der Apfelbaum“ zuvor als Hörbuch angehört. „Ich fand die Geschichte total berührend und warmherzig“, sagte die Burgdorferin. „Ich finde es zudem wichtig, dass solche Geschichten erzählt werden, damit auch die Vergangenheit lebendig bleibt.“ Zur Lesung sei sie gekommen, um Christian Berkel live auf der Bühne zu erleben.

Mahnung an das Publikum

Vergangene Ereignisse wieder zum Leben zu erwecken und so für einprägsame Momente beim Publikum zu sorgen schaffte Berkel mühelos bei seiner Lesung. Gebannt hingen die Zuhörer an seinen Lippen, während er jedes Wort mit seiner sonoren Stimme in Szene setzte. Sprache sei ohnehin ein wichtiges Instrument in einer Zeit des heranwachsenden Populismus, sagte Berkel. „Es ist an uns, auf die Sprache zu achten, dass sie nicht verroht.“

