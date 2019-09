Burgdorf

Wenn in Burgdorf das Entenrennen ausgetragen wird, ist der Herbst nicht mehr weit. Mit dem beliebten Spaßwettbewerb auf der Aue wird auch zum letzten Mal im Jahr der Pferde- und Hobbytiermarkt aufgebaut. Am Sonnabend, 21. September, um 11 Uhr fällt der Startschuss für das mittlerweile 12. Rennen. Von einem Radlader aus werden 5000 gelbe Entchen an der Auebrücke in der Poststraße ohne Federlesen ins Wasser gekippt.

Für die Paten der schnellsten Enten – Ziel ist am Kleinen Brückendamm – gibt es attraktive Preise zu gewinnen. Hauptgewinn ist ein Einkaufsgutschein im Wert von 1000 Euro. Darüber hinaus gibt es einen Flachbildschirm und eine Ballonfahrt zu gewinnen. Pate kann jeder werden, der sich vor dem Rennen ein Los mit der Startnummer einer Ente besorgt. Es gibt sie für 3 Euro das Stück unter anderem in der HAZ/NP-Geschäftsstelle an Ecke Marktstraße/Poststraße und in der Geschäftsstelle der Verkehrs- und Verschönerungs-Vereins (VVV) an der Braunschweiger Straße 2.

Kein Entenrennen ohne Feuerwehr: Die freiwilliger Feuerwehrleute helfen die Enten nach dem Zieleinlauf aus der Aue zu fischen. Quelle: privat

Tierisches gutes Programm für die Kinder

Der Pferdemarkt von 8 bis 13 Uhr auf dem Freigelände am Kleinen Brückendamm bietet zum Saisonausklang noch einmal um abwechslungsreiches Programm, mit dem frt VVV als Veranstalter vor allem die Kinder ansprechen will. Der Ponystall „ Ben Hur“ aus Ahrbeck lädt in seinen Ponyzirkus ein. Die Kinder zeigen unter anderem eine Quadrille nach Musik aus den Harry Potter-Filmen. Das Avalon Gestüt baut einen Ponyparcours aus. Die Ponyranch an der alten Bahn aus Immensen gibt Einblicke in ihr Projekt Erlebnis Pferd, das Kinder für den einfühlsamen Umgang mit Pferden sensibilisieren soll. Der MitMachHof aus Schwüblingsen bringt seine Ponys zum Reiten mit. Der Alpaka-Hof Puravida kommt mit seinen Tieren aus den südamerikanischen Anden nach Burgdorf.

Die Gewinner des Entenrennens werden am Sonnabend gegen 12 Uhr an der Bühne auf dem Pferdemarkt bekannt gegeben. Für abwesende Loskartenbesitzer liegen die Gewinnliste und die abzuholenden Preise ab Montag, 23. September, im E-Center in der Uetzer Straße bereit. Die Liste ist zudem online einsehbar auf www.stadtmarketing-burgdorf.de.

Von Anette Wulf-Dettmer