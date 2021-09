Burgdorf/Lehrte/Uetze

Jetzt im warmen Spätsommer kann man die Libellen mit ihren langen schlanken Körpern und den fast durchsichtigen Flügeln wieder gut beobachten. Aber es sind weniger geworden, berichten Reinhold Peisker aus Ehlershausen und Bernd Moßmann aus Burgdorf.

Peisker gilt in Burgdorf als ausgemachter Libellenfachmann. Seit Jahrzehnten beschäftigt er sich mit den filigranen Jägern der Lüfte. Moßmann ist Hobbyfotograf. Libellen gehören in der Makrofotografie zu seinen Lieblingsmotiven. Deshalb weiß der Burgdorfer, wo er sie finden kann. „An der ehemaligen Schäferbrücke an der Aue habe ich in diesem Jahr welche gesehen, vor allem gebänderte Prachtlibellen“, berichtet Moßmann. Die Blutrote Heidelibellen sehe er hingegen schon seit Jahren nicht mehr.

Libellen brauchen die Nähe des Wassers

Libellen fühlen sich am Wasser am wohlsten. Quelle: Bernd Mossmann

Andere Orte, wie der kleine Tümpel zwischen Lehrte und Burgdorf, sind hingegen verwaist. „Viele Arten scheinen zu verschwinden“, sagt Peisker, der meist an Teichen in Klein Kolshorn, Steinwedel und Röddensen unterwegs ist. „Alle Libellen brauchen Wasser in ihrer Nähe“, berichtet er. Die Weidenjungfer legten ihre Eier in die Rinde von Weiden, die an Gewässerrändern stehen. „Wenn die Larven schlüpfen, fallen sich direkt ins Wasser“, sagt Peisker.

Alle Libellenlarven leben im Wasser, meist am Boden der Gewässer oder zwischen Wasserpflanzen, wo sie nach Nahrung suchen, beschreibt der Naturschutzbund die Entwicklung der Insekten. Auch die Larven seien bereits geschickte Jäger, sie ernährten sich von kleineren Insekten.

Gebänderte Prachtlibellen auf der Wasseroberfläche der Aue an der ehemaligen Schäferbrücke. Quelle: Bernd Moßmann

Es gibt aber auch neue Arten, die hier heimisch werden: Im vorigen Sommer hat die hauptsächlich in den Tropen beheimatete Wanderlibelle erstmals auch in Deutschland für Nachwuchs gesorgt. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) und die Gesellschaft der deutschsprachigen Odonatologen hat sie deshalb zur „Libelle des Jahres 2021“ gekürt.

Von Anette Wulf-Dettmer