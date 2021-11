Burgdorf

In stimmungsvolles Licht tauchen gut 230.000 LED-Leuchten seit Freitagabend die Innenstadt rund um die Marktstraße – auf einer Länge von drei Kilometern sorgen sie für vorweihnachtliche Stimmung, die noch bis 2. Januar 2022 anhalten soll.

Denn zum 16. Mal gibt es nun die Burgdorfer Lichtwochen, deren Auftakt im vergangenen Jahr wegen der Pandemie ausgefallen war. „Dieses Mal gibt es ein coronakonformes Konzept“, sagte Bürgermeister Armin Pollehn und wies in seiner Begrüßung, unterstützt durch die Elfen Maja und Alexa auf Stelzen, auf die Regeln hin, ehe er mit dem sechsjährigen Richard um 18 Uhr per Knopfdruck am Rathaus die Beleuchtung einschaltete. Dafür kletterte der Junge auf einen Hocker und schlug kräftig auf den bekannten roten Buzzer. Der Erstklässler staunte anschließend, als rund um das historische Gebäude die Lichter erstrahlten und die Schaulustigen an der Marktstraße applaudierten. Immerhin kennt sich Richard mit dem Advent aus: In der Schule haben die Kinder bereits Bilder mit Weihnachtsmotiven ausgemalt. Masken, Abstand, keine Musik von den Wikingern – das war die eine Seite des Abends.

Late-Night-Shopping in der Innenstadt

Auf die andere indes wollten die SMB-Mitglieder nicht verzichten: Sie luden bis 22 Uhr zum Late-Night-Shopping in 20 Geschäfte ein, parallel dazu startete auf dem Spittaplatz der von Schausteller Stefan Dormeier organisierte Weihnachtsmarkt, der bis Sonntag, 26. Dezember, sonntags bis donnerstags von 12 bis 20 Uhr sowie freitags und sonnabends von 12 bis 22 Uhr öffnet. Auch die Verlosungsaktion „Burgdorf leuchtet!“ sorgte bei den Gästen für vorweihnachtliche Stimmung.

Von Antje Bismark